Comunidad rechaza aspirante dominicano por aceptar millares de dólares de republicanos para enfrentar incumbente y leyes

NUEVA YORK._ Los electores demócratas de la comunidad dominicana en el distrito 31 en Manhattan y El Bronx rechazan que el aspirante dominicano Ángel Vásquez, aceptara millares de dólares del grupo republicano «New Yorkers for a Balanced Albany» (Neoyorquinos por un Balance en Albany) integrado por políticos republicanos millonarios que están financiando su campaña al senado estatal en las primarias de este 23 de agosto contra el incumbente Robert Jackson para enfrentar al actual senador y en caso de ganarle, apoyar leyes conservadoras contra la educación.

El periódico especializado City & State New York confirmó que el grupo ha invertido más de $221 mil dólares en un súper paquete (Super Pac) financiado por multimillonarios republicanos para lograr que de ser electos, Vásquez y Camilo apoyen reformas educativas conservadoras y desbancar a Jackson que es afroamericano residente en Inwood (Alto Manhattan) y a Rivera, puertorriqueño que representa el distrito 33 en El Bronx.

La impresionante cantidad cuya inversión en publicidad y medios locales que llegan a los votantes de esos distritos no se está reflejando en las campañas de Vásquez y Camilo, cuyo compromiso es también de si son electos, apoyar en el senado en Albany, todas las leyes contra la educación del ala más conservadora de los republicanos.

Se espera que los republicano sigan dándoles altas sumas de dinero a Vásquez y Camilo.

Ese grupo confirmó que gastó $95, 000 en la producción y difusión de un anuncio digital que apoya a Ángel Vásquez, quien está desafiando a Jackson y $126, 000 en Camilo para el mismo propósito.

Desde que se conoció la información que se manejaba como un «secreto de tumba», una gran parte de electores demócratas en el Norte de Manhattan y el Noroeste de El Bronx, reaccionaron indignados denunciando las traiciones de Vásquez y Camilo a los fieles del partido.

El Movimiento «Levantate Pueblo por Nuestros Niños» (People´s Uprising for Our Childrens) llamó a votar contra el candidato al senado estatal por el distrito 31, Ángel Vásquez a quien acusa de apoyar leyes contra la educación y aliarse a los republicanos de la denominada Conferencia Demócrata Independiente (Independent Democratic Conference – IDC) aceptando $95 mil dólares de un grupo de millonarios republicanos para enfrentar al incumbente afroamericano Robert Jackson.

Al margen del movimiento, los críticos de Vásquez dijeron que se trata de otra traición a los fieles demócratas y a los principios que dieron origen a ese partido.

Vásquez, según sus oponentes ha emulado el ejemplo de su antigua jefa, la entonces senadora dominicana del estado quien también aceptó millares de dólares de manos de la IDC en un paquete al que el aspirante ayudó a elaborar siendo asistente de ella traicionando también al congresista Adriano Espaillat que ahora lo respalda.

*NUEVA YORK._ El aspirante Ángel Vásquez enfrentan las críticas de sectores demócratas por aceptar millares de dólares de los republicanos para enfrentar al actual senador Robert Jackson (derecha) y apoyar leyes contra la educación. (Fuente externa).

En una campaña que copa amplias áreas del Alto Manhattan y partes de El Bronx que son territorios del distrito 31, el movimiento aduce que Vásquez, por órdenes de Alcántara, fue el cerebro detrás del trono que elaboró los protocolos legislativos para sacrificar 1.7 mil millones de dólares que fueron recortados del presupuesto educativo del estado y la ciudad, afectando a cientos de escuelas y programas de artes y música eliminados.

El movimiento señala que Vásquez acude en su campaña a las mentiras, demagogia y manipulación de su currículo profesional y político, el cual infla para tratar de embaucar a los votantes más incautos.

Vásquez es uno de los precandidatos que se batirá en las primarias demócratas de este 23 de agosto y cuyas votaciones tempranas se inician el 13 del mismo mes.

«¡No se deje engañar, levántese y haga que su voz se escuche!», pide el movimiento a la comunidad.

El afiche dice que Vásquez era el asistente principal de la entonces senadora estatal dominicana Marisol Alcántara que aceptó millares de dólares de la llamada Conferencia Demócrata Independiente (IDC) a cambio de aprobar las leyes propuestas por los republicanos de la legislatura de Nueva York.

El movimiento recuerda que Vásquez, que es apoyado públicamente por de la Rosa, fue el ideólogo y propulsor del apoyo a los cambios daños a la educación de la ley que eliminó los fondos afectando el nivel y la calidad académica en las escuelas pobres de la ciudad, una gran parte de los planteles ubicados en los distritos 10, 31 y 72 que representan al Concejo Municipal, la asamblea y el senado estatal.

Los críticos de Vásquez, quien es apoyado por el congresista Adriano Espaillat, la concejala Carmen de la Rosa, también atacada por el movimiento, sostienen que «El uso de la dominicanidad por ese equipo es una farsa y manipulación que lo único que hace es perjudicar los intereses de nuestra comunidad», añaden.

«¿Podemos creer en ellos, mientras nuestra comunidad está siendo traicionada en no enfrentar la crisis que nos está comiendo como un cáncer a la que no le vemos cura ni solución?», cuestiona el movimiento. «Entendemos que la elección de un candidato debe ser independiente de intereses de caseros, que responda a los a las necesidades de nuestra gente. Hay quienes no tienen moral para promover candidatos dominicanos. Nosotros seguiremos impulsando nuestros candidatos progresistas, con voz propia y no una marioneta de intereses ajenos a los de nuestra gente», señalan los opositores.

«Es sabido que los listados hispanos fueron dislocados y los latinos no pudieron votar por el candidato dominicano. Lo que no entendemos es como la concejala Carmen de la Rosa, el asambleísta Manny de los Santos y el club demócrata de Adriano Espaillat, que hoy promueven su candidato al senado contra Robert Jackson, alegando dominicanidad, negaron ese apoyo a un aspirante dominicano contra el afroamericano Al Taylor», añaden.

«Hazle saber que si restaura los fondos para nuestras escuelas y continúa apoyando a personas en contra de los intereses de nuestros niños, no nos olvidaremos y la haremos responsable», advierte el movim

