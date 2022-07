Comunidad Luis Hurtado en Bolívar, más seca que un desierto

Entornointeligente.com /

En absoluta sequía se encuentran más de 400 familias del sector Luis Hurtado Higuera de San Félix, en el estado Bolívar. Lo que comenzó como un par de días sin el servicio de agua, ahora se ha convertido en un grave problema: los vecinos contabilizan dos semanas totalmente secos.

Corresponsalía lapatilla.com

«Yo no me explico por qué nos está pasando esto, si somos el estado con los ríos más caudalosos. No debería ser tan difícil que una empresa como Hidrobolívar nos mande agua por la tubería, pero la ineptitud les gana. Son los peores «, declaró Marilú Fonseca, vecina de la localidad.

Cabe destacar que la comunidad Luis Hurtado Higuera está a unas cuadras del acueducto principal de San Félix. La estatal Hidrológica de Bolívar afirmó que una falla en la estación de rebombeo es la causa por la cual el sector carece del servicio, pero no informó cuándo será solventada.

Mientras tanto, los vecinos deben resolver como pueden. En la casa de Carlos Sifontes, por ejemplo, han gastado, en promedio, 50 dólares en solo una semana para abastecerse del recurso hídrico. » Lo que hemos tenido que hacer es comprar el agua a camiones cisternas y tenemos que racionarla, porque si se nos acaba, no tenemos cómo comprar más «, dijo Sifontes, quien es vocero del consejo comunal de la zona.

Pero no todos manejan dólares para comprar agua. En la mayoría de los casos, los vecinos tienen que esperar a que llueva para obtener un poco del líquido vital. » Y lo peor es que desde hace dos días no llueve. Es irónico, la lluvia nos hace daño porque se tapan los drenajes, pero la necesitamos al menos para llenar los tambores» , detalló Clara Rondón, otra residente.

En el estado Bolívar, decenas de comunidades pasan por la misma situación. Según el Observatorio de Servicios de Ciudad Guayana, más del 80% de los sectores de la zona presentan fallas en el suministro de agua por tuberías.

LINK ORIGINAL: La Patilla

