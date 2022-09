Comunidad Judía de Chile valora reunión con ministra Uriarte: «Explicamos nuestras preocupaciones y entendieron»

Entornointeligente.com /

Los representantes de la Comunidad Judía de Chile valoraron este martes la reunión que sostuvieron en La Moneda con la ministra de la Segpres, Ana Lya Uriarte, donde explicaron sus preocupaciones tras el impasse diplomático que ocurrió el pasado jueves entre el Gobierno y el embajador de Israel.

Tras la instancia, el presidente de la organización, Gerardo Gorodischer, indicó: «Nos recibieron de una muy buena forma, una conversación franca, muy sentida, donde tuvimos la oportunidad de expresar nuestras preocupaciones como comunidad judía en Chile, nuestros temores y sentir».

Gorodischer afirma que lo ocurrido entre el Gobierno e Israel no fue fácil para ellos como comunidad, dado que «hemos estado durante los últimos días viendo el desarrollo de estos hechos y lamentablemente han sido una consecuencia de una serie de situaciones que también traen desde el pasado la situaciones con Israel y la comunidad por parte del Presidente», dice el líder judío en el país quien sostiene que: » Hemos visto como ha habido un incremento del antisemitismo en las redes sociales, una odiosidad y una violencia que ocurre generalmente y ese es el gran tema que aquí está» .

«Cuando tenemos un líder de opinión, que hace este tipo de comentarios lo que genera es que una validez de lo que él está diciendo, y en particular un antiisraelismo y por ende un antisemitismo, y eso sí nos repercute», agregó.

En ese sentido, el presidente de la Comunidad Judía indicó que hubo disculpas » y muy sentidas disculpas » por parte del Gobierno, aunque afirmó que «no tenemos por qué recibir disculpas»: «Éstas deben ser entre las cancillerías de Chile e Israel».

Finalmente, Gorodischer evaluó la reunión como «positiva» y se comprometió a «reforzar el trabajo y vamos a reconstruir hacia adelante para así poder entre todos, avanzar y dar vuelta la página con el trabajo en forma diaria».

«Estamos dispuestos y disponibles para trabajar por Chile, por hacer entre todos una sociedad mejor, más justa y poder seguir creciendo como un gran país que somos», añadió.

Con respecto a las declaraciones emitidas por el Presidente el día sábado, tras el tedeum evangélico, y donde explicó lo sucedido con el embajador israelí, Gerardo Gorodisher señaló que los argumentos del Mandatario no fueron buenos.

«En el mismo momento estaba el embajador de Arabia Saudita, el cual es conocido en todos lados porque no hay derechos humanos, libertad de expresión, feminismo; entonces a ellos sí se les recibe las cartas credenciales y a Israel no. Yo creo que la diplomacia tiene sus instancias y momentos para poder desarrollar y compartir y disentir de los temas que uno no está de acuerdo», subrayó.

