Comunidad Eleazar López Contreras en constante riesgo ante falta de presencia gubernamental 

Luzfrandy Contreras/DLA.- Durante la mañana de este miércoles, habitantes de la comunidad Eleazar López Contreras se concentraron a las afueras del Cuerpo de Bomberos de la ciudad capital del estado Táchira, para hacer un llamado de atención ante la falta de respuestas en torno a lo que sucede en su sector, motivado a la deficiencia por dragado en el Río Torbes, y el deslizamiento continuo que durante los últimos días ha conllevado a que 5 familias terminaran damnificadas.

«Esto es urgente, estamos solicitando que nos canalicen el río, nosotros estamos incomunicados para hoy estar aquí tuvimos que hacer tres trochas, porque el río está acabando con todo, se cayeron ya 5 casas del sábado (6 de agosto) para acá y los deslizamientos son de gran proporción, las casas que quedan están en riesgo. Tememos por las 30 casas que nos quedan en esa zona, las 5 familias damnificadas están provisionalmente en otras casas de la comunidad», argumentó Doris Ferrer vecina de la comunidad.

Según comentan, la afectación registrada podría generar un colapso en toda la comunidad adyacente a esta zona motivado a las precipitaciones registradas, el puente que conecta al municipio capital y este sector en específico, podría colapsar y afectar a 120 viviendas que comprenden las adyacencias de este espacio que por los momentos está incomunicado.

« Cada vez que llueve el río crece y el barrio está deslizándose en capas , no es solo para 60 familias, sino para el barrio completo porque ahí va a quedar todo el barrio incomunicado si el río se lleva el puente. Estamos a la espera de respuesta por parte de los entes, pero ya es urgente que nos tomen en cuenta, porque las lluvias no paran», afirmó María Elisa Ramírez, vecina.

Explicaron que desde hace 6 años o más, no se realiza el dragado del Río Torbes y que a pesar de haberlo solicitado a los gobernantes de la actual gestión desde el mes de abril no ha sido posible.

Sin servicios públicos y a la deriva Desde hace dos días la comunidad no ha podido disfrutar del servicio de agua potable, tampoco cuentan con alumbrado público porque tres postes de energía eléctrica se vieron afectados por los deslizamientos, tampoco cuentan con vía de acceso, así lo relató María Rodríguez.

«A raíz de lo que ha sucedido, las tuberías de cloacas colapsaron, entre la comunidad tuvimos que ayudar a recoger los tubos que se pudieron salvar, igualmente con las guayas de electricidad, hay casas que no tienen luz, se reventaron tres postes de energía eléctrica, nos tocó recoger los cables y guardarlos en el interior de una vivienda pero estamos sin el servicio, también hay daños con unas tuberías de agua potable, tenemos dos días sin agua, utilizamos lo que tenemos guardado», indicó.

En el caso de la movilización, comentó que han sido los caballeros de la comunidad, quienes con escombros y tablas de las casas caídas han construido unas trochas para poder movilizarse.

«Hay personas que no tienen ni para el mercado, porque no se puede salir, no todas las familias cuentan con alguien que pueda pasar por estos caminos que tenemos provisionales, los hemos construido con las mismas casas que se han caído, pedazos de pared, es peligroso lo que esos hombres han realizado, ponen su vida en riesgo», dijo Rodríguez.

«No tenemos a donde irnos» Vecinos observan con preocupación que una de las decisiones inmediatas por parte de las autoridades sea el desalojo de estos hogares, sin embargo, explican que no cuentan con el recurso económico para movilizarse a otro lugar.

«Ya sabemos que nos van a decir que desalojemos, que ¿porqué construimos ahí en esa zona vulnerable?, que ¿quién nos mandó?, pero necesitamos respuesta, no contamos con dinero para comprar un terreno y decir vamos a construir, no queremos que nos caigan encima, sino que nos ayuden, que nos reubiquen, lo necesitamos».

