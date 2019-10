Comunidad de escuela Cecilio Acosta protestó por apagón de 8 meses

Entornointeligente.com /

Con un trancón en el Viaducto Nuevo, la comunidad educativa de la escuela estadal Cecilio Acosta llamó la atención, al no contar desde hace meses con el servicio eléctrico. Facebook ](https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Flanacionweb.com%2Fregional%2Fcomunidad-de-escuela-cecilio-acosta-protesto-por-apagon-de-8-meses%2F) Twitter Pinterest WhatsApp ](whatsapp://send?text=Comunidad+de+escuela+Cecilio+Acosta++protest%C3%B3+por+apag%C3%B3n+de+8+meses %0A%0A https://lanacionweb.com/regional/comunidad-de-escuela-cecilio-acosta-protesto-por-apagon-de-8-meses/) Bloqueando el Viaducto Nuevo, la comunidad educativa de la escuela estadal Cecilio Acosta llamó la atención este lunes, en horas de la mañana, sobre la situación que viven al no contar sus instalaciones con el servicio eléctrico, ya que la delincuencia se ha empeñado en hurtar el cableado y ningún organismo oficial se ha preocupado en reponerlo. Como afirma Yosman Zambrano, padre de familia de uno de los alumnos afectados, ese modo de protesta se ha tenido que tomar obligados por la inacción de los organismos competentes a los que han elevado sus denuncias. Con pupitres en medio de una de las vías de mayor movilidad vehicular de San Cristóbal, niños, padres y profesores lanzaron un grito desesperado en la calle, al agotarse los recursos administrativos y las inútiles notificaciones de lo que sucede. Y no es solo el cableado la finalidad única de la delincuencia, pues esta no ha perdido el tiempo y ha ingresado a los recintos escolares para llevarse otros objetos de valor, y si está amparada por las penumbras que reinan en sus alrededores cuando ya no hay la luz de día, más actúa a sus anchas. La comunidad solicita luz, pero igual seguridad, porque de nada sirven nuevas instalaciones eléctricas cuando sencillamente se han ensañado con la institución, quienes creen que pueden actuar con total impunidad. Por eso, también se necesita la presencia de los organismos policiales en el lugar y la acción detectivesca para dar con los responsables de los robos y atracos. Por supuesto, la acción de protesta no gustó a muchas personas que transitan regularmente por el Viaducto Nuevo, incluso recibieron amenazas por parte de autoridades educativas, dirigidas especialmente a los profesores, a quienes les conminaron a usar los canales normales. Ante este llamado de atención, los padres respondieron que ya llevan meses esperando una solución que no llega y que han pedido por todos los medios posibles. Incluso ya se ha interpuesto la denuncia de rigor ante el Cicpc. Además aclaran que fueron los representantes los que tomaron la iniciativa, y no los docentes ni directivos de la institución. Freddy Omar Durán Comparte esto: [Twitter Facebook

LINK ORIGINAL: Tenemos Noticias

Entornointeligente.com