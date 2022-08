Comunidad Andina fortalecerá mipymes y reactivará el turismo

Entornointeligente.com /

Desde hoy, el Perú asume la Presidencia Pro Témpore (PPT) de la Comunidad Andina (CAN), y trabajará estrategias que mejoren la calidad de vida de sus habitantes. El titular del Mincetur, señaló que desde su sector, como parte de la Comisión de la Comunidad Andina, los esfuerzos se dirigirán a tres ejes: Recuperación Económica, Interconectividad y Asuntos Institucionales. «Necesitamos mirar hacia adentro de nuestros países. El comercio entre nuestras regiones supera los 8,660 millones de dólares. Esto significa empleo, crecimiento y desarrollo para nuestros ciudadanos», destacó el ministro Sánchez. Dentro del enfoque de Recuperación Económica, el ministro resaltó cinco pilares del plan de trabajo: Fortalecimiento de mipymes; Reactivación del turismo; Impulso y mejora de la Facilitación del Comercio y la Cooperación Aduanera; Fortalecimiento de la propiedad intelectual; y el Fortalecimiento y utilización de los mecanismos de la Libre Competencia. «Tenemos la obligación de mirar a nuestros microempresarios. Si nos enfocamos en el ranking de comercio, sabremos que ellos necesitan un acompañamiento mucho más decidido por parte de nuestras economías», dijo el titular del Mincetur. «Queremos dar fuerza al sistema digital para integrar nuestras Ventanillas Únicas de Comercio Exterior. Estamos seguros que así fortaleceremos el desarrollo de la Comunidad», agregó. En materia de Asuntos Institucionales, desde el Mincetur se ha propuesto el «Fortalecimiento del sistema de solución de controversias», que implica continuar con la discusión del precedente de observancia obligatoria (POO) en el Grupo de Solución de Controversias (GSC), para incorporar esta figura jurídica a la tramitación de solicitudes de interpretación prejudicial presentadas por los jueces, autoridades administrativas y árbitros de los Países Miembros ante el TJCAN. A esto se añade los dos planes respecto al eje de Interconectividad: Interconexión física, que implica impulsar la aprobación del régimen de sanciones para los transportistas autorizados para transporte internacional de pasajeros por carretera; y el Impulso de un Mercado Digital Regional que promueva el aprovechamiento del comercio electrónico en la región e Impulso de la liberalización de servicios. Traspaso de Presidencia Pro Témpore El traspaso de la Presidencia Pro Témpore al Perú se realizó durante la «XXII Reunión del Consejo Presidencial Andino», en una ceremonia a cargo de Ecuador y su presidente Guillermo Lasso, en la que también participaron los mandatarios de los países miembros: Pedro Castillo de la República de Perú, Luis Arce, del Estado Plurinacional de Bolivia; y Gustavo Petro, de la República de Colombia. El Sistema Andino de Integración (SAI), está conformado, por el Consejo Presidencial Andino -representado por los mandatarios de los cuatro países -, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y la Comisión de la Comunidad Andina, conducida por sus ministros de Comercio Exterior, en el caso de Perú, el ministro Roberto Sánchez Palomino. Planes y Trabajo El presidente Pedro Castillo señaló que el Perú, como país que presidirá la PPT de la CAN durante el periodo 2022-2023, trabajará en siete ejes principales: I) Potencialización del Proceso de Integración, (II) Desarrollo Social, (III) Recuperación Económica, (IV) Medio Ambiente, (V) Interconectividad, (VI) Relacionamiento Externo y (VII) Asuntos Institucionales. «Los invito a llevar a cabo una reingeniería social de la CAN, que ponga a las personas como eje central del proceso de integración y fin último de sus avances. Todos los logros deben ser acompañados de un reforzamiento de los aspectos sociales de integración», señaló el presidente Castillo. El mandatario, además, destacó la importancia de reintegrar a Venezuela y Chile a la Comunidad Andina, países que se retiraron en 1976 y 2006 respectivamente. «Es importante, para la proyección de la CAN, ampliar su alcance recuperando como países miembros a Chile y Venezuela. ¿Y por qué no pensar en una integración subregional en torno a la idea de una patria andina que alcance a la hermana República Argentina?» añadió el presidente. Sobre la Comunidad Andina (CAN) La CAN Fue creada con la firma del Acuerdo de Cartagena, en 1969. Ecuador fue el último país que presidió la CAN. Lo hizo desde el 17 de julio del 2021. En 2021 las exportaciones del Perú a la CAN ascendieron a 2,531 millones de dólares. La CAN es el principal destino de las exportaciones peruanas de productos manufacturados de alto valor agregado elaborados por pequeñas y medianas empresas. Más en Andina: ¡Atención, trabajador del sector píblico! ??Conoce los requisitos para acceder a un crédito hipotecario del Banco de la Nación. ?? https://t.co/A5tzj62M72 pic.twitter.com/3PNLgAesEE

Publicado: 29/8/2022

