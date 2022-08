Comunidad Andina de Naciones quiere sumar a Chile, Venezuela y Argentina [video]

Entornointeligente.com /

La aspiración andina de que Santiago y Caracas retornen al grupo, así como que Buenos Aires se incorpore, fue unánime y resaltada por los mandatarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Lee también: Papa Francisco reúne a cardenales para reflexionar sobre el futuro de la Iglesia «Que bien sería que la Comunidad Andina pudiese ampliarse», dijo el presidente colombiano, Gustavo Petro, dirigiéndose a sus pares. «Si integramos a Chile, Venezuela y Argentina, nuestra voz se escucharía más claramente en los escenarios mundiales», agregó Petro, que eligió a la cumbre de la CAN para su primer viaje al exterior desde que asumió el poder el 7 de agosto. El presidente de Bolivia, Luis Arce, apeló a una mayor cooperación y solidaridad en la región para lograr ese cometido. «Debemos demostrar la mayor apertura de trabajo para concretar mecanismos de incorporación de nuevos y anteriores miembros de nuestro proceso de integración», dijo el mandatario boliviano. Lee también: Trump reclama ser restituido como presidente o nuevas elecciones inmediatas Arce también destacó que en esta cumbre fue aprobada la admisión de Turquía como país observador: «Le damos la bienvenida», dijo. Durante la cumbre, el mandatario ecuatoriano, Guillermo Lasso, entregó la presidencia pro tempore de la CAN a su homólogo peruano Pedro Castillo. El canciller peruano, Miguel Ángel Rodríguez, también abonó en la misma dirección ante sus homólogos andinos, en un encuentro previo a la cita de los presidentes. «La patria andina necesita fortificarse, por eso necesita el retorno de Chile y también en su momento el retorno de Venezuela. Y con ellos la incorporación de Argentina, que está atrevesada por los Andes», señaló. Lee también: Un tercio de inmigrantes llega a Nueva York contra su voluntad desde Texas Ésta es la primera cumbre andina desde 2019 y es la primera en que participan Petro, Lasso, Arce y Castillo. Infórmese de todo el acontecer mundial en nuestra sección de Internacionales.

