Comunidad Andina aprueba norma que protege usuarios de telecomunicaciones

Entornointeligente.com /

Estos derechos incluyen aspectos como datos personales, seguridad, transparencia, derechos y deberes de los consumidores, al igual que las obligaciones de los operadores o proveedores. Otros de los temas contemplados están referidos a la confidencialidad, intimidad, integridad e inviolabilidad de las comunicaciones, acceso a un internet abierto, neutralidad de red y servicios de roaming internacional. La Decisión 897 fue adoptada durante el Periodo 155 de Sesiones extraordinarias de la Comisión CAN el jueves 14 de julio del presente año. En la referida sesión de trabajo participaron el viceministro de Comercio Exterior y representante de la Presidencia Pro Tempore del Ecuador, Daniel Legarda, los viceministros de Comercio Exterior de Bolivia, Benjamín Blanco, de Colombia, Andrés Cárdenas, de Perú, Ana Cecilia Gervasi y el secretario general de la Comunidad Andina, Jorge Hernando Pedraza. El jefe de la Comunidad Andina destacó la norma que actualiza la Decisión 638 del año 2006, para lo cual se contó con el fundamental apoyo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), quien brindó cooperación a fin de contar con el insumo y estudio que sirvió de base para el análisis y trabajo realizado por el Comité Andino de Autoridades de Telecomunicaciones (CAATEL), y dijo que se trata de un nuevo hito alcanzado por la CAN, pues beneficia a 112 millones de ciudadanos de los cuatro Países Miembros y promueve la actualización periódica del acervo jurídico andino, con miras a contar con un mercado regional integrado y armonizado en materia de telecomunicaciones. Impulso a reactivación de turismo andino Durante la Comisión CAN, también se adoptó la Decisión 898 que busca impulsar la reactivación del sector turismo, promoviendo la consolidación de multidestinos hacia los mercados priorizados, generando fuentes de empleo, crecimiento de flujos turísticos y aportando en la disminución de brechas con las comunidades. La iniciativa denominada «Caminos Andinos» impulsada por Ecuador como PPT y que será presentada al Fondo de Iniciativas Comunitarias (FIC), permitirá visibilizar el patrimonio y la identidad andina de manera conjunta. Fertilizantes Los países andinos también aprobaron el Presupuesto 2022 de la Secretaría General de la CAN y el Presupuesto 2022 y 2023 del Tribunal de Justicia de la CAN. Además, la Secretaría realizó una presentación sobre posibles acciones desde la Comunidad Andina frente a la situación actual de la comercialización de fertilizantes en la región. El director general, Diego Caicedo, quien realizó la exposición, detalló la propuesta de establecer un Grupo de trabajo en el marco del Comité Agropecuario Andino para el desarrollo de recomendaciones de acciones conjuntas, para proponer mecanismos viables de adquisición de fertilizantes y elaborar una normativa regional que establezca los requisitos y procedimientos ágiles y eficientes para el registro de fertilizantes. Finalmente, la Secretaría General de la CAN presentó la Declaración de la Agenda Digital Andina aprobada en abril del presente año por los cuatro países y Ecuador dio cuenta de la propuesta para crear un Grupo de Trabajo en Género y Comercio. Más en Andina: (FIN) NDP / MDV Publicado: 17/7/2022 Noticias Relacionadas Las exportaciones de la Comunidad Andina se recuperan Cancillería: Presidencia pro témpore de la CAN buscará acercar beneficios al ciudadano Comunidad Andina: intercambio comercial entre Ecuador y Perú se incrementa

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com