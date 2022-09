Comunicado oficial: Sabrina Denareck revela la razón por la que no será Miss Grand International Venezuela 2022

Entornointeligente.com /

Sabrina Denareck confirmó que ya ella no será la encargada de representar a Venezuela en el Miss Grand International 2022. La modelo venezolana Sabrina Denareck recurrió a su perfil de Instagram para confirmar que ya no será ella quien porte el título de Miss Grand International Venezuela por este año. La criolla no dio mucha información sobre lo que habría sucedido aunque sí aclaró los motivos principales por los cuales tuvo que «renunciar a un sueño».

En su comunicado, la criolla expresó que la causa de su renuncia se debe a motivos de salud y bienestar personal.

«En ocasiones existen esos motivos muy personales que te obligan a hacerlo y esta vez me tocó a mí», continuó en el siguiente párrafo sin dar mayores detalles de cómo se encuentra o cuál sería la complicación que le impide estar en la competencia que se celebrará el próximo 25 de octubre en Indonesia.

Agregó también que «No se trata d e no luchar por lo que quieres, porque mi principal bandera es la manera es que lucho por todo aquello que anhelo sin detenerme jamás por los obstáculos de la vida, se trata de entender que las cosas pueden o no pasar».

Cabe destacar que en redes sociales ha comenzado a circular el rumor de que sería Miss Venezuela 2021, Luiseth Materán, la encargada de sustituir a Sabrina Denareck en el Miss Grand International. Sin embargo, esto no ha sido confirmado o desmentido por parte de la ex reina de belleza o la organización.

