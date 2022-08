Comprar Semillas Magnum Auto

Entornointeligente.com /

Este proceso, como lo requiere la genética, obviamente está determinado por los cromosomas de tipo X o los de tipo Y (estos se llaman para expresar el sexo de la planta). La feminización, por tanto, no es más que un procedimiento, que se centra principalmente en las plantas hembra, obligándolas a obtener el polen de las plantas macho, a su vez necesario para producir las semillas. Las semillas feminizadas, por tanto, producen plantas con dos cromosomas X (la probabilidad de que esta planta se convierta en hembra es del 99, 99%); Las semillas de cannabis regulares, por otro lado, tienden a producir más individuos de tipo masculino que de tipo femenino. El uso de semillas feminizadas, en realidad, no es una práctica nueva en la horticultura, ya que se viene utilizando desde hace varios años con el objetivo de aumentar el crecimiento del cannabis tradicional . El uso de tales semillas asegura que las plantas produzcan solo flores femeninas con cromosomas XX. Estas semillas aún no están a la venta en Italia (pero pronto lo estarán).

Las semillas de Cannabis Light contienen una concentración de Thc en promedio igual al 0, 2% (por eso se les llama light) pero este parámetro depende del método de cultivo y otros factores no despreciables para obtener un excelente producto .Estas plantas se han obtenido a partir de trabajos realizados en el pasado para obtener diferentes materiales, entre ellos fibras, biomasa y semillas, no como las plantas de origen holandés o las últimas americanas seleccionadas para obtener inflorescencias con fines recreativos. Sin embargo, no se trata de Cannabis Terapéutico (de hecho, el uso de cannabis medicinal por ahora en Italia está gestionado únicamente por el ejército militar en Toscana). Por lo tanto, en Italia, por ahora, la venta de inflorescencias aún no está regulada, se venden para uso técnico o decorativo/recolección.

Según recientes investigaciones realizadas sobre el tema, Cannabis Light aún mantiene todas las propiedades terapéuticas de los cannabioides . Sin embargo, la principal diferencia radica en que su uso está desprovisto de efectos psicoactivos . Esta ausencia es también la razón principal por la que el estado ha decidido legalizar la venta de Cannabis Light.

Además del cultivo de inflorescencias, estas semillas también se pueden utilizar para la producción de Cannabis Light con destino a otros sectores (como la cosmética, la confección y todos los usos que requieran el aprovechamiento de la planta de cannabis hembra). Las flores también llamadas inflorescencias son sólo las flores femeninas; las flores masculinas solo se utilizan para recolectar polen (para polinizar las hembras para la producción de semillas) porque el propósito de la planta de cannabis es producir semillas, no hacer flores, la flor es la herramienta que utiliza para capturar el polen masculino. Las flores femeninas que se cultivan para recoger las inflorescencias .no están hechos para polinizar, como si la planta fuera polinizada, la flor deja de crecer y se queda relativamente pequeña, produciendo bolsitas con semillas. Por otro lado, si la flor no fuera polinizada, crecería cada vez más para buscar polen.

Basado en una de las 65 especies de cannabis cuyo cultivo está permitido en Italia, la flor puede producir una cantidad variable de resina que es útil para capturar el polen.

En el mundo actual, la cultura del cannabis está en auge. Se están realizando pruebas científicas de vanguardia en todo el mundo y estamos aprendiendo que hay muchas más cosas por descubrir en cuanto al contenido de esta planta mágica. Uno de los mayores descubrimientos de la investigación moderna ha sido el segundo cannabinoide con mayor concentración: Cannabidiol, abreviado CBD. El THC y el CBD son los cannabinoides naturales en mayor concentración: el THC constituye el 12-25% y el CBD >1-4% de media.

