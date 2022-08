Comprador no Líbano rejeita carga de cereais ucranianos do cargueiro «Razoni»

Entornointeligente.com /

Um comprador com sede no Líbano rejeitou os cereais da Ucrânia do cargueiro «Razoni», com bandeira da Serra Leoa, o primeiro a sair da Ucrânia, em 01 de agosto, afirmou o Politico que cita a embaixada ucraniana em Beirute.

«Segundo as informações do expedidor, o comprador final no Líbano recusou-se a aceitar a carga devido ao atraso dos prazos de entrega (mais de 5 meses)» , indicou na segunda-feira o Politico que cita um tweet da embaixada.

O tweet da embaixada acrescenta que «o expedidor está agora à procura de outro consignatário», que «pode estar no Líbano ou noutro país».

Subscrever O «Razoni» transporta cerca de 26.000 toneladas de milho e encontra-se atualmente no Mediterrâneo, perto da costa turca, de acordo com dados de navegação, indica o Politico.

A embaixada ucraniana em Beirute não pôde ser imediatamente contactada para comentários.

O navio de carga com bandeira da Serra Leoa «Razoni» foi o primeiro navio a zarpar no início deste mês ao abrigo de um acordo patrocinado pela ONU e pela Turquia que concede aos navios que transportam cereais uma passagem segura de e para os portos da Ucrânia na região de Odessa.

Os preços globais dos alimentos subiram desde a invasão da Rússia, mas baixaram ligeiramente desde que o acordo foi anunciado no mês passado.

Até ao momento, 10 navios partiram dos três portos da Ucrânia no Mar Negro, ao abrigo do acordo do Mar Negro.

