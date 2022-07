Compra o vende criptomonedas de persona a persona con tu moneda local y sin comisión

Entornointeligente.com /

Por qué Binance? P2P de Binance en tu país, Conclusiones Comprar o vender criptomonedas, se ha convertido en una transacción muy fácil, El uso de las criptomonedas en el mundo ha experimentado un aumento considerable, como mecanismo para el ahorro y para inversión para generar ganancias. También para efectuar pagos de manera fácil y sin intermediarios. Una de la plataforma más utilizada en el momento para realizar las operaciones es Binance, este intercambio es la más importante del mundo, permite a sus usuarios convertir sus criptos en su moneda local en forma rápida y sencilla, mediante la función P2P que te permite intercambiar Fiat por las criptomonedas y viceversa.

Porque usar Binance?, Mas de 100 millones de usuarios eso le da una gran liquidez, las monedas en binance tienen gran demanda y mientras más demandas es más fácil comprar o vender, cuenta con muchos productos para invertir y optener ganancias, algo que en las finanzas tradicionales solo es para un grupo elite podemos ganar dinero, sus comisiones por transacción es tan solo el 0.1 las más bajas del mercado.

Está considerada como el intercambio más importante del mundo, Cuenta con toda una academia para aprender sobre criptomonedas y sus productos y en general, Por su liquidez los trading son instantáneos, Muchos beneficios y promociones, Más de 631 cryptomoneda y 1400 pares

Productos como Replanteo, P2P comprar o vender a otros usuarios sin comisión, Posibilidad de comprar cryptomonedas ya sea con tarjetas de crédito o débito, bot para trading automático como el trading grid de futuros, la mejor opción cuando de token NFT se trata, prestamos, futuros y mucho mas.

Debo recomendar una vez registrado pases al proceso de verificación de tu cuenta, lo cual no es más que un simple proceso para verificar tu identidad.

Peer to Peer (P2P), traducido significa «usuario a usuario» o «de persona a persona», permite a un intercambio de persona a persona sin intermediarios y estaen donde estén, en Binance es donde compradores y vendedores intercambian directamente sus cripto por su moneda local, en cualquier parte del mundo, sin comisiones.

Que necesito para usar P2P en Binance

Debe estar registrado, verificado y haber habilitado autenticador SMS Establecer un alias, que será tu nombre dentro de la plataforma Configurar al menos un método de pago, debe ser el titular de la cuenta obligatorio

Ahora bien cómo podemos entrar en el P2P de binance

ya estamos en la cuenta P2P

Para ilustrar tomare como ejemplo La crptomoneda Bitcoin y la meneda local de mi país Bolivares,

Vender Bitcoin y obtener nuestra moneda local en Venezuela Bolivares? pasó a paso

Se supone que ya debes tener en tu billetera BTC, solo debes transferir el monto en Btc a vender en la cuenta spot a la billetera de fondos, también ya debes tener un medio de pago, en mi caso ya las tenías agregados, sin embargo mostrare como hacerlo

Ya en venta

Ingresa el monto en tu moneda que dispones de bitcoin para encontrar un comprador que te pueda comprar esa cantidad y que se adecue a tu medio para recibir el pago en tu moneda Fiat

Binance dispone de un chat en línea, es Importante verificar que el comprador este en línea chatea con él y te daré recomendaciones,

Al venderle debes

* Espera que en el chat el comprador te envié mensaje de ya efectuado el pago y envié capture del depósito, aunque estés viendo el capture y todo parece estar bien, Muy importante verificar si realmente ya tienes el monto en tu cuenta, si es así confirma la venta y será liberado el monto al comprador .

* Dele su calificación, es importante para su reputación. En caso de diferencia entre lo que debes recibir y lo acordado, no confirmes la venta y chatea con el comprador lo ocurrido, juntos llegaran a una solución

En caso que no hayas verificado y el monto aún no está en tu cuenta habrá que hacer una apelación, algo engorroso para ambas partes.

Una vez verificado todo solo queda vender y solo restara esperar que en el chat el comprador te envié mensaje del capture del depósito, en este punto es sumamente importante verificar si realmente ya tienes el monto en tu cuenta, si es así confirma la venta y será liberado el monto al comprador. Sea cordial con el comprador, califíquelo positivamente si todo fue bien. En caso de diferencia entre lo que debes recibir y lo acordado, no confirmes la venta y coméntale al comprador para conciliar

En caso que no hayas verificado y el monto aún no está en tu cuenta habrá que hacer una apelación

P2P Binance es una herramienta indispensable independientemente el pais donde residas, claro debe estar incluido en países permitidos, muchas personas trabajan desde caso y hasta usan video juegos como medio de sustento, la mayoría pagan en Bitcoin, acá tienen una gran solución cuando quieran cambiar los bitcoin a su moneda local y mejor aún con cero comisión . En la parte de confiabilidad, Binance funge como intermediario y protege a ambas partes, tanto l vendedor como al comprador, los fondos no se liberan hasta que ambas partes están conformes eso es importante, cuando pague use solo la cuenta que te indica Binance, no otra encontrada por otra vía

