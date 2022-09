Compra de urea avanza: garantizará campaña y no habrá desabastecimiento

Entornointeligente.com /

En su exposición, dijo que se trata de una primera modalidad de compra internacional de urea que siguió con las recomendaciones de la Contraloría General de la República, para llevar adelante un proceso serio y transparente, conforme a los procedimientos contractuales y administrativos de ley. «Estamos en una negociación permanente (con la empresa ganadora que suministrará urea) en los plazos debidos, y que son parte de las costumbres y modalidades internacionales de esta adquisición. Seguimos conversando con la empresa, que es la tercera en orden de prelación y, continuamos definiendo plazos que tenemos todavía para adquirir el fertilizante», señaló. Precisó que el proceso en marcha involucra la compra de 65,000 toneladas de urea para atender los requerimientos de 260,000 pequeños productores de menos de cinco hectáreas, y que utilicen este fertilizante sintético en sus cultivos, lo cual contribuirá a garantizar la campaña agrícola 2022-2023. «La urea ya tiene diseñado el proceso de adquisición, su tiempo de transporte y su mecanismo para la distribución. Pero hablar de fertilización no solo es (usar) urea sino otros componentes (sintéticos) que llegarán a los cultivos como una garantía, que la campaña agrícola va a salir y que no habrá desabastecimiento en los meses siguientes en la producción en el campo», sostuvo Del mismo modo, el ministro Alencastre expresó que el Gobierno en su última sesión del Consejo de Ministro, aprobó el «FertiAbono», que es una colaboración económica para atender a un número mayor de productores, que conduzcan hasta 10 hectáreas de cultivos. «Con esta medida se ampliará la cobertura de los cultivos y beneficiará a más productores, no solo con urea, sino que podrán adquirir otros fertilizantes, como nitrógeno, potasio y fósforo, que estaría habilitando a los agricultores para poder atender diversos cultivos. Estamos en el mes de la fertilización, que es el mes pico de la campaña grande y, por lo tanto, estamos a tiempo», remarcó. Más en Andina: #ENVIVO Pasamayito no cobrará peaje y permitirá impulsará economía de Lima Norte y Lima Este. La obra vial por donde transitarán 2,000 vehículos diarios unirá San Juan de Lurigancho y Comas https://t.co/kt7Y0jNdXw pic.twitter.com/fptOJeIuzy

