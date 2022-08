Compró un libro de 1868 y encontró en su interior inquietantes sobres de cabello con nombres y fechas (VIDEO)

Entornointeligente.com /

Se trata de una suerte de libreta que una tal Julia le dedica a su hermano Walter y que está fechado el 25 de diciembre de 1862, por lo que podría haber sido un regalo de Navidad.

El caso es que la mujer encontró en una solapa interior de la encuadernación varios sobres de papel, doblados en forma romboidal, que contenían pelo humano.

Los sobres llevan la leyenda del nombre del propietario del pelo, además de la fecha en la que el cabello fue recolectado y guardado en el diario.

El pelo está recogido en mechones, ligeramente curvado y hay de todos los tipos, desde cabello castaño a rubio brillante y se conserva en perfecto estado.

