Captan a una pantera rosa paseando por un parque nacional de Rusia (Foto)

febrero 07 2020, 9:41 pm

Pantera rosa. | Foto: Pixabay / strichpunkt

Una cámara oculta captó un leopardo de las nieves de 4 años llamado Zvezda (?Estrella?, en ruso) paseando en lo alto de las montañas del Parque Nacional de Sailiugemski, ubicado en la república rusa de Altái, según se aprecia en una instantánea compartida este viernes The Siberian Times.

Por RT

El raro felino es uno de los 17 ejemplares de esta especie que hay registrados en dicho parque nacional. Antes de esto solo había sido avistado en dos ocasiones, en 2017, cuando era solo un cachorro, en compañía de su madre, y otra un año después. De momento, no se sabe si es macho o hembra

?Encontrarse con un leopardo de las nieves era como encontrarse con un dragón?, explicó la ornitóloga Elena Schneider sobre su experiencia en 2018. ?El gato estaba tumbado como si quisiera ser fotografiado?, añadió

En la actualidad se calcula que hay entre 70 y 90 leopardos de las nieves en el territorio ruso, con aproximadamente 30 de ellos poblando distintas áreas de las montañas de Altái. Los responsables del parque nacional de esa región están tratando de que los cazadores locales se sumen a la protección de esta especie

Pink Panther of Siberia, a rare snow leopard is caught by a photo trap high in the Altai mountains. A rare feline nicknamed Zvezda (Star) is seen in a stunning twilight hour shot at the Saylyugem National Park https://t.co/nJUFsI7mvI pic.twitter.com/GXU74Juqdm

? The Siberian Times (@siberian_times) February 7, 2020

