Completado túnel submarino de autopista en norte de China

La construcción de un túnel submarino se completó hoy jueves en la bahía de Dalian, ciudad de la provincia nororiental china de Liaoning.

El túnel, el primero de su tipo en esa región del país, alberga una autopista urbana de dos vías y seis carriles. Consta de 18 tubos, cada uno de 180 metros de largo y un peso de alrededor de 60.000 toneladas. La sección de la autopista que va dentro del túnel tiene una longitud de 5,1 kilómetros, y su velocidad diseñada es de 60 km por hora.

«La junta final, como estructura de transición entre el túnel y la sección en tierra, es la clave del proyecto», dijo Wang Dianwen, gerente del proyecto del túnel de la bahía de Dalian, que está siendo construido por No.2 Engineering Company Ltd., subordinada a CCCC First Harbor Engineering Co., Ltd.

El túnel submarino se abrirá al tráfico el próximo año, y se espera que alivie el congestionado tráfico en sentido norte-sur de esta importante ciudad portuaria.

