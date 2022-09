Compilado de frases, gestos y expresiones de la reina Isabel II se viralizaron en TikTok

Entornointeligente.com /

La reina Isabel II se ha convertido en una de las celebridades más virales en la plataforma de TikTok , gracias a un clip que resume algunos de sus mejores expresiones, frases y gestos. La monarca del Reino Unido , de 96 años , ya rebasó el 1.5 millones de reproducciones y más de 350 mil likes.

El clip, subido en la cuenta british.royalty , presenta a la reina haciendo bromas a sus allegados y fue bien recibido por miles de fans, quienes elogiaron el buen humor de la soberana. «Ella es tan divertida», se titula la publicación que ha alcanzado más de 2 mil respuestas.

En el primer video vemos a la reina Isabel II frente a un enorme pastel en un evento benéfico, al cual, pretende cortar con una larga espada que fue otorgada por el Lord Teniente de Cornualles, quien acompaña a la familia real en algunos compromisos oficiales. Los presentes, al ver que a la monarca se le dificulta, le mencionan que en la mesa hay un cuchillo pero ella responde: «¿Qué? ¡Ya sé que ahí está!», palabras que desataron las risas.

@british.royalty she’s so amusing 😄 #queenelizabeth #queenelizabethii #funnymoments #royalfamily #funny #foryoupage #fyp #viralvideo #britishroyaltyedits #xyzbca #shadowbanned ♬ original sound – The Royal Family 👑 En otra parte de le escucha decir «no me importa», y esto sucedió cuando cuando los organizadores de un evento le pidieron que se colocara del otro lado para que la prensa pudiera fotografiar el pastel de frente.

«A veces se me olvida que ella habla», escribió un seguidor de la cuenta; «Me encanta su sentido del humor», «The ‘Go away’ posh voice» y «Dios, amo su sentido del humor», son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

Hasta el momento, la reina Isabel II no tiene una cuenta personal en redes sociales pero se comunica a través de los perfiles de la familia real en Instagram, Facebook y Twitter.

LINK ORIGINAL: El País

Entornointeligente.com