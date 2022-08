Compensar efeito da inflação energética nos mais pobres custa 900 milhões

Entornointeligente.com /

É de cerca de 900 milhões de euros, ou 0,4% do PIB, o valor que o Governo teria de gastar em medidas direccionadas de apoio às famílias mais pobres, se quisesse proteger da escalada dos preços da energia o quintil mais vulnerável da população. Uma decisão que pode ser tomada no pacote de novas medidas prometido para Setembro e no Orçamento do Estado (OE) para 2023 a apresentar em Outubro, mas que constituiria uma alteração significativa da estratégia até agora seguida pelo executivo liderado por António Costa, que dá prioridade a medidas de apoio generalizadas a todas as camadas da população, como a redução dos impostos sobre os combustíveis .

