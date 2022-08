Comparticipação por criança no pré-escolar em negociação. «Estamos com valores ultrapassados»

Entornointeligente.com /

Os representantes do sector social e solidário reuniram-se esta terça-feira com o Ministério da Educação (ME) para, entre outros assuntos, discutir uma possível actualização do valor a pagar mensalmente por criança no ensino pré-escolar . De acordo com o presidente da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade (CNIS), o padre Lino Maia, «é necessário actualizar» os valores «ultrapassados» das comparticipações actuais. A reunião não foi conclusiva, mas o representante refere ao PÚBLICO que o Governo acolheu com «boa vontade» os pedidos do sector.

