Comparamos los cuatro SUV eléctricos premium: Audi e-Tron, Jaguar i-Pace, Mercedes-Benz EQC y Tesla Model Y

Entornointeligente.com /

En el pasado, esta tripleta de SUV eléctricos medianos premium europeos ya se han comparado, a veces incluso lo han hecho contra el Tesla Model X por falta de un rival directo. Ahora que Model Y , el verdadero rival de estos europeos, por fin está llegando a los mercados globales, pudimos reunirlos por primera vez en el mundo para evaluarlos frente a frente, en las mismas condiciones y poder decir cuál es la mejor compra.

Pudimos reunirlos por primera vez en el mundo para evaluarlos frente a frente, en las mismas condiciones y poder decir cuál es la mejor compra. Fotos: Iván Martínez Antes de enfrentarlos y habiendo hecho pruebas extensas de cada uno, estamos seguros que aquí no hay perdedor , todos, desde perspectivas distintas, son mejores que los demás. Pero no te preocupes, al final elegiremos uno , ese que nos dé más por menos, que no tiene que ser el mejor, pero sería el que nosotros nos quedaríamos.

EL SEGMENTO Todos tienen dos motores eléctricos, baterías de capacidades similares y un promedio de potencia de alrededor de los 400 hp Fotos: Iván Martínez En estricta teoría estamos hablando de un segmento nuevo. Primero, todos son SUV, excepto quizá por I-Pace, que tiene una carrocería distinta, parecida a todo, a nada y la vez novedosa, pero que al menos hereda cualidades de Land Rover (SUV) y dimensiones cercanas a sus rivales.

Segundo, todos son premium, aunque algunos no quieran admitir que Tesla lo es, pero los rangos de precios, calidad y equipamiento lo ponen a la par o por encima de sus rivales, así que le duela a quien le duela, estamos frente a u n americano 100% premium.

Tercero, las dimensiones generales varían en cm, pero en términos globales hablamos de SUV medianos , es decir, “derivados” del segmento C (Audi A4, Jaguar XE, Mercedes Clase C y Tesla Model III). Las longitudes van de 4.70 a 4.90 m, altura de 1.56 a 1.63 cm , ancho de 1.88 a 1.93 cm y sobrepesos desde los 2,080 hasta los 2,500 kg. El único rival faltante aquí es el nuevo BMW iX3 , que apenas se acaba de comenzar a fabricar y estamos en espera de su llegada.

Cuarto, todos son 100% eléctricos. La tendencia es ya más que una moda, y aunque los precios por estos juguetes de alta tecnología son muy elevados y restrictivos, estamos frente a algunos de los mejores autos del mundo, incluido el J aguar i-Pace, que fuera World Car of the Year 2019.

Para rematar, todos tienen dos motores eléctricos , baterías de capacidades similares y un promedio de potencia de alrededor de los 400 hp. Ni mandados a hacer. Pero aquí comienzan las diferencias notables.

ELECTRIFICADOS, ELÉCTRICOS Y PRÁCTICOS Model Y es más similar a estos dos, pues en un Model III hecho SUV, pues también nació siendo 100% eléctrico. Fotos: Iván Martínez Tanto Mercedes-Benz EQC como Tesla Model Y utilizan la plataforma de otro vehículo. Mercedes GLC y Tesla Model III, respectivamente. Al mismo tiempo, tanto Jaguar I-Pace como Audi e-tron estrenan nuevas plataformas desarrolladas desde cero para ser completamente eléctricos, lo que les da ventajas competitivas.

En este sentido Model Y es más similar a estos dos, pues en un Model III hecho SUV , pues también nació siendo 100% eléctrico. No obstante, en un intento de reducir costos y utilizar las buenas plataformas existentes, Mercedes EQC es una adaptación eléctrica de un GLC , lo que le resta puntos de practicidad como la ausencia del frunk (cajuela delantera) y una cajuela trasera menos práctica. Nada de esto hace malo a ninguno, pero la ventaja es para Audi, Jaguar y Tesla por ser más flexibles y prácticos.

Las cajuelas van de amplias y prácticas, a enormes y súper prácticas. Fotos: Iván Martínez Desde esa misma perspectiva, las cajuelas van de amplias y prácticas , a enormes y súper prácticas. Aquí Model Y tiene las dos cajuelas más grandes, bajas, extendibles, accesibles y amplias; además, es el único de los cuatro que se puede pedir con una tercera fila de asientos … nada que discutir.

SENSACIONES PREMIUM Audi e-tron Fotos Iván Martínez Desde una perspectiva de experiencia de uso, todos son una maravilla , pero al mismo tiempo muy diferentes.

E-tron es idéntico a cualquier otro Audi de gama media/alta , con excelentes acabados, materiales y ensambles. Muy pocos detalles lo hacen diferente además de ofrecer una experiencia bastante similar a la de un Q5 . En términos generales es el que mejor hecho se siente con calidad en cada esquina.

Mercedes-Benz EQC Fotos: Iván Martínez EQC es una maravilla de calidad, casi al nivel de Audi, pero con mucho más rico uso de materiales y texturas, con más propuesta visual y ese ambiente de lujo futurista característico de la marca. Sin embargo, en términos de uso es prácticamente un GLC , se siente igual. Por un lado, es poco novedoso , pero por el otro, ayudará a que a usuarios más tradicionales les cueste menos adaptarse al uso de un nuevo vehículo eléctrico.

Jaguar I-Pace Fotos: Iván Martínez I-Pace fue revolucionario y marcó la pauta de diseño de interiores en la marca. Limpio, elegante, un poco minimalista y quizá el mejor puesto de conducción de todos. La calidad de ensambles y materiales es apenas inferior a las de los alemanes , pero es muy buena. Lo que sí mejora respecto a los primeros, es la visibilidad, mucho mejor aprovechada con un cofre bajo y en caída, simplemente una gran experiencia de uso.

Tesla Model Y Fotos: Iván Martínez Model Y es idéntico a un Model III, 100% minimalista , con excelentes acabados ( mejores que el III ), maravillosos materiales, pero ensambles que pueden mejorar, sobre todo al exigir a la carrocería en momentos de torsión extrema, donde se pueden alcanzar a escuchar algunos ruidos pequeños y aislados de piezas al interior. No obstante la limpieza del interior con comandos mínimos , la enorme pantalla y la mejor visibilidad de todos, puede ser difícil de aprender a usar, so bre todo vs EQC, pero una vez se supera esto , es súper fácil y limpio, una experiencia totalmente premium.

DE IMANES, CABLES Y LITIO Bajo las hermosas carrocerías de todos hay mucho en común: dos motores, tracción integral, baterías al piso, cajas de 1 velocidad y aceleraciones de infarto . Son eléctricos, y como tal lo hacen muy bien y bastante similar.

EQC destaca por la mejor calidad de marcha, cómodo más allá incluso que las suspensiones neumáticas de I-Pace y e-tron , que quedan en segundo lugar por la posibilidad no sólo de variar la altura, sino también la dureza. Model Y se queda con un tacto firme de buen filtrado, muy parecido al de un BMW de su tamaño.

Los frenos son más que suficientes en todos, pues gran parte de la fuerza de detención proviene de los motores eléctricos mientras regeneran energía. Direcciones variables bastante precisas y, hasta aquí, nada es radicalmente mejor.

Model Y y I-Pace son los más divertidos, mientras que EQC y e-tron apuestan más por la calidad de marcha y comodidad. Fotos: Iván Martínez Es con el peso, el software, las baterías y los motores cuando encontramos las diferencias. I-Pace acelera más rápido que todos y es el mejor en circuito, seguido muy de cerca de Model Y , aunque éste es aún más rápido en velocidad punta. EQC es muy rápido, pero se inclina de más en curvas por las suspensiones suaves, mientras que e-tron es el más conservador en términos dinámicos, pues también es el más grande y pesado.

Como extra, ninguno es verdaderamente capaz en el todoterreno. Los llevamos al lodo y a la tierra y sólo I-Pace destaca ligeramente vs. sus rivales , pues hereda mucho de sus hermanas de Land Rover. Pero siendo realistas, no meteríamos a ninguno de ellos más allá de una vereda de polvo y lodo.

No meteríamos a ninguno de ellos más allá de una vereda de polvo y lodo. Fotos: Iván Martínez Respecto a los sistemas de tracción integral , hay pocas diferencias notables. Todos lo hacen bien. Mantienen las ruedas en el asfalto en seco o lluvia , y yendo al límite nos ayudan mucho a sentirnos más hábiles de lo que en verdad somos.

EL MUNDO REAL Sólo Tesla ofrece una red de recarga urbana confiable y de tamaño decente Fotos: Iván Martínez Todos ellos llegan a casa de sus dueños con un cargador de casa que “llenará” las baterías entre 10 y 13 horas o cargadores de emergencia que harán lo mismo entre 80 y 100 horas. Para uso en ciudad todos son confiables y fácilmente cargables en diversos sitios especiales, pero hasta aquí las similitudes. De las cuatro marcas, sólo Tesla ofrece una red de recarga urbana confiable y de tamaño decente, además de que es la única marca que al día de hoy tiene infraestructura de recarga rápida que nos permite hacer viajes por carretera con paradas máximas de 40 minutos para, si queremos, poder cruzar el país de un jalón.

Interiores de Mercedes-Benz EQC Fotos: Iván Martínez Cualquiera de estos juguetes eléctricos hará feliz a su dueño. Todos tienen alta calidad, seguridad tope para todos los ocupantes , un sinfín de sistemas de apoyo al manejo y hasta asistencias de conducción semi autónomas ( ok, Tesla también es superior aquí ), por lo que, como productos, todos son una gran compra.

El nuevo líder del segmento es Model Y por diversas razones Fotos: Iván Martínez A pesar de la calidad de marcha del EQC , la calidad general de e-tron y lo súper capaz y divertido de I-Pace ; el nuevo líder del segmento es Model Y por diversas razones: mayor autonomía, menor consumo energético, mejor red de recarga, mayor espacio y practicidad, mayor velocidad tope y el factor definitorio: la mejor relación valor/precio, pues es entre 600 mil y 1,000,000 más “barato” que sus rivales en esta versión. Incluso si eligiéramos el Performance, las diferencias lo harían aún más superior y todavía por al menos 300 mil pesos menos que su rival más cercano.

Bienvenidos al nuevo mundo de la movilidad eléctrica, donde los nuevos jugadores pueden ofrecer tanto o más que el establishment.

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos el apoyo de Liverpool para la realización de esta prueba de manejo. www.liverpool.com.mx

Agradecemos el apoyo de Centro Dinámico Pegaso para la realización de esta prueba de manejo. www.pegaso.com

Agradecemos el apoyo de Grupo Picacho para la realización de esta prueba de manejo. www.picacho.net

LINK ORIGINAL: El Financiero

Entornointeligente.com