Compañías de Centroamérica se destacan en los ‘AWS Partner Awards’

Entornointeligente.com / Anunciados durante la cumbre anual de socios de Amazon Web Services, estos premios reconocen aquellos socios de AWS que asesoraron a los clientes en la evolución y transformación de sus modelos de negocio

Los premios representan un estímulo para las compañías en el sector de la tecnología. Pexels.

Amazon Web Services, Inc. (AWS), una compañía de Amazon.com, anunció los socios de la región que fueron reconocidos con los AWS Partner Awards 2021.

Anunciados durante la cumbre anual de socios de AWS 2021, los AWS Partner Awards reconocen aquellos socios de AWS que asesoraron a los clientes en la evolución y transformación de sus modelos de negocio. Estos socios se destacaron por brindar soluciones innovadoras, alto grado de especialización y por ofrecer una calidad y ejecución impecable a lo largo del año 2020.

El programa de socios de AWS (APN) está enfocado en apoyar a socios de consultoría y de tecnología en la construcción de soluciones y prácticas tecnológicas innovadoras en AWS así como el desarrollo de modelos de negocio sostenibles y rentables.

El hecho de que mantengan sus certificaciones y adquisiciones de competencias es la forma más importante de que los socios de AWS demuestren su valor diferencial, convirtiéndose en consejeros de confianza de los clientes AWS.

Los Partner Awards constituyen un reconocimiento a todos aquellos socios que constantemente evolucionan sus modelos de negocio y desarrollan sus habilidades, competencias y conocimiento para ofrecer mejores soluciones a los clientes aprovechando las ventajas tecnológicas que los servicios de AWS ofrecen.

“Dado el liderazgo que AWS tiene en el mercado de servicios de infraestructura como servicio, así como el continuo foco en los clientes, en conjunto con nuestros más de 12,500 socios, entendemos la relevancia de la transformación cultural y tecnológica que están viviendo las empresas latinoamericanas así como la trascendencia que ésta tiene en lo referente a competitividad, innovación y el futuro de nuestra región”, afirmó Jaime Vallés, vicepresidente de Ventas del Sector Comercial para América Latina en AWS.

“Asimismo, aprovechamos para confirmar el compromiso de largo plazo con nuestros socios, nuestros clientes y con América Latina. A pesar de los enormes desafíos que el 2020 representó para nuestros clientes, empresas, familiares y amigos, les agradezco a todos nuestros socios por un exitoso 2020 y de antemano por un brillante futuro conjunto”, afirmó.

Un panel de expertos de AWS seleccionó a los ganadores en función de los siguientes criterios:

En la categoría Socio Consultor del año de AWS se reconoce a los mejores socios en términos de crecimiento continuo, certificaciones individuales, oportunidades originadas por los socios y logros de especialización. El ganador de este año es Criptonube — Myappsoftware, una compañía que desde 2013 ofrece soluciones en TI y creación de aplicaciones, con soporte en SAAS, IAAS y PAAS a sus clientes.

En la categoría AWS Partner SAP of the Year, la cual reconoce el trabajo de un socio de AWS que haya profundizado en el servicio SAP y haya obtenido resultados sorprendentes con AWS durante el 2020 también se reconoce este año a Criptonube — Myappsoftware.

Finalmente, la categoría de Partner of the Year del Sector Público de AWS, reconoce a un socio que demostró un profundo compromiso con los clientes del sector público prestando servicios de consultoría u ofertas de proveedores de software independientes. Este año, AWS reconoce a Flecha Roja, una empresa costarricense experta en la adopción y aceleración del uso de tecnologías en la nube. Desde el 2001 desarrolla soluciones tecnológicas para empresas públicas y privadas con profesionales con importantes certificaciones.

“Los socios del sector público de APN siempre están innovando y brindando resultados sorprendentes para permitir que nuestros clientes del sector público logren sus objetivos. En 2020, hemos visto un crecimiento interanual del 45% en la cantidad de empresas que se unen al programa de socios del sector público de AWS, ahora tenemos más de 1,600 socios en todo el mundo que ofrecen una combinación de misiones gubernamentales, educativas y de clientes sin fines de lucro en todo el mundo, afirmó Jeffrey Kratz, gerente general de Ventas del Sector Público para América Latina, Canadá y el Caribe en AWS.

“También estamos muy orgullosos de que más de la mitad de nuestros socios atiendan a PYMES de rápido crecimiento y empresas de propiedad de minorías (MOB)”, concluyó.

MÁS INFORMACIÓN

Share this: Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Me gusta esto: Me gusta Cargando… Relacionado

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com