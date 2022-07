¡Como una desfachatez! Así catalogan propuesta de canal de tv para la Unachi

Entornointeligente.com /

Hay quienes consideran que la iniciativa está orientada a mejorar la imagen de la rectora y sus allegados

La Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), podría contar con su propio canal de televisión, mediante una iniciativa que se viene analizando desde hace algún tiempo.

El anteproyecto en borrador «Por medio del cual se crea el canal de televisión por cable en la Universidad Autónoma de Chiriquí y dicta otras disposiciones» tendría una inversión inicial de 1.5 millones de dólares.

Para el abogado Ernesto Cedeño es una idea fuera de lugar » me parece una desfachatez y es como un tipo de medición de fuerzas, porque de alguna manera quieren empoderar en el país para decir que ellos son una universidad que tienen el respaldo del primer Órgano del Estado; los diputados que bellacamente aceptan esta moción no deberían ser reelegidos y sería una mancha más a la Asamblea Nacional si ellos consideran si quiera incluir en primer debate a un ente cuestionado, los diputados deberían estar enfocados en como resuelven de alguna u otra manera la crisis que está en el estado panameño». dijo Cedeño.

Rogelio Arturo Santanach, profesor de la Unachi mencionó que desde algún tiempo viene escuchando sobre dicho proyecto y considera que hay otros temas prioritarios, aunque destaca que la iniciativa sería buena si no estuviera orientada más a mejorar la imagen directa de la rectora y sus allegados dentro de la universidad, al igual que de sus patrocinadores fuera de la universidad.

«No creo que sea un buen momento para que se discuta un proyecto de tanto costo, si hay otros problemas prioritarios tanto dentro de la universidad como de la situación que acontece en todo el país»

«Si a mí me tocara decidir a nivel personal en este momento lógicamente no presentaría un proyecto como ese y no me concentraría en un proyecto como ese, hay otras cosas que mejorar como el techo de la Facultad de Ciencias, equipos para informática, los instrumentales en música, etc… » dijo Santanach.

El documento en borrador en materia de presupuesto de funcionamiento e inversión señala que el canal de televisión tendrá un presupuesto anual asignado por el Estado y él mismo será administrado por la administración del canal de televisión.

Cabe resaltar que dicho canal estaría representado por su actual rectora Etelvina Medianero de Bonagas y bajo la dirección de Rodrigo Serrano, decano de la Facultad de Comunicación de la Unachi.

Se menciona que, para la compra e instalación de equipos, adecuación de sus instalaciones y el nombramiento del personal idóneo, el Estado dotará al canal de televisión de un presupuesto inicial de 1 millón de dólares.

Este canal de televisión estará libre del pago de impuestos, contribuciones, tasas, derechos y gravámenes nacionales.

Uno de los artículos presentados en el borrador menciona que el canal de televisión tiene dentro de sus fines la divulgación de las políticas educativas, culturales, deportivas, y científicas de la universidad y de todas las instituciones del Estado, en coordinación con la administración de la universidad.

