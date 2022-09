Como traficante entre mais procurados do país controlou hospital, faturou R$ 77 milhões de prefeitura e usou remédio para fazer droga

Entornointeligente.com /

Anderson Lacerda Pereira, o 'Gordão', foi preso nesta segunda (5) após ser procurado por 5 anos. Fantástico revelou que polícia identificou que ele financiou campanha eleitoral de vice-prefeito em troca de contratos fraudulentos na área de saúde.

06/09/2022 13h44 Atualizado 06/09/2022

Traficante de drogas usava infraestrutura de prefeitura em SP para ampliar negócios

O traficante Anderson Lacerda Pereira, conhecido como «Gordão», foi preso nesta segunda-feira (5) em um restaurante de Poá , na Grande São Paulo. Ele era um dos mais procurados do país, estando foragido por cinco anos, e listado pela Interpol por dois anos.

Reportagem do Fantástico de 2020 mostrou como o criminoso usava a saúde pública para expandir seus negócios ( assista acima ) . Segundo a polícia, mesmo enquanto estava foragido, Anderson Gordão praticamente mandava na cidade de Arujá , na Grande São Paulo.

No município, organizações sociais controladas pelo traficante assinaram contratos de coleta de lixo e na área da saúde. Isso deu a ele o controle do único hospital público da cidade, com R$ 77 milhões em verba da prefeitura e esquema para uso de remédio em droga.

De acordo com investigação da polícia, a influência mais direta de Anderson no poder público se estabeleceu após ele financiar a campanha de 2016 do então candidato a vice-prefeito do município, Márcio José de Oliveira (PRB). O financiamento teria sido feito após acordo entre os dois ( leia mais abaixo ).

Traficante milionário Anderson ‘Gordão’ é preso pela polícia em SP

Contratos fraudulentos

Testemunha que depôs à polícia afirmou que, em 2017, o traficante, que já era foragido da Justiça, exigiu os contratos da saúde e da coleta de lixo após o resultado das eleições. Tratava-se de um contrato sem licitação com organização social controlada por Gordão . Logo começou a haver falta de medicamentos, insumos e alimentação para funcionários do hospital da cidade.

Segundo a reportagem do Fantástico, a quadrilha de Anderson responsável pela administração do hospital economizava nos custos e distribuía o valor entre os criminosos. A economia resultava, inclusive, da comida destinada aos funcionários.

As marmitas eram feitas de forma precária nos fundos de uma casa do traficante. No local, a polícia encontrou baratas e alimentos sem condições de armazenamento ( veja imagens no vídeo acima ).

Remédio com cocaína e R$ 77 milhões

Investigações da polícia também apontaram como medicamentos eram desviados. O transporte era feito em caminhões de lixo, que levavam os itens para uma mansão do traficante para depois serem misturados à cocaína que ele vendia.

De janeiro de 2018 a janeiro de 2020, Anderson Gordão recebeu R$ 77 milhões da Prefeitura de Arujá. Os contratos da área do lixo e da saúde já não ficaram em vigor em 2020.

Ao menos 20 pessoas foram presas após as investigações, incluindo um policial civil. Outros quatro policiais eram investigados pela Corregedoria do órgão por suspeita de extorquir integrantes da quadrilha.

O então vice-prefeito de Arujá chegou a ficar preso por 13 dias . Depois, Márcio José Oliveira respondia em liberdade por lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa. A defesa dele não quis comentar à época.

Já o então prefeito, José Luiz Monteiro (MDB), não foi investigado naquela época e não quis gravar entrevista. O advogado dele disse que faria esclarecimentos nos autos.

A defesa de Gordão disse na ocasião, quando ele seguia foragido, que ele não havia participado de crime organizado, nem da máfia italiana, de lavagem de dinheiro, do atendimento a criminosos em fuga e nem do uso de medicamentos em drogas.

