Como proteger os joelhos da artrite? Perdendo peso, respondem especialistas

A perda de peso pode ajudar a prevenir o desenvolvimento e a progressão da osteoartrite do joelho em até 22%, de acordo com investigação publicada na revista Arthritis & Rheumatology . A osteoartrite é uma doença crónica que leva à destruição da cartilagem e dos tecidos circundantes, e caracteriza-se por dor, rigidez e perda da função.

Segundo o estudo, este foi o benefício encontrado pelos participantes do mesmo, que perderam peso suficiente para descer de categoria de índice de massa corporal (IMC) «excesso de peso» para a de «peso saudável». O estudo incluiu 9762 participantes cujos joelhos foram radiografados e acompanhados durante quatro a cinco anos.

A osteoartrite, que afecta as articulações e é considerada o tipo mais comum de artrite, é muitas vezes considerada uma doença de «desgaste», que se desenvolve quando a cartilagem que actua como uma almofada entre os ossos se rompe ou se desgasta, deixando os ossos a rasparem um no outro, o que causa dor, rigidez e problemas de movimento.

Os investigadores observaram que mesmo os participantes do estudo que perderam menos peso ainda obtiveram «protecção contra a degeneração estrutural do joelho».

Verificou-se que o benefício da perda de peso se aplica não apenas àqueles que estavam com sobrepeso ou obesos «mas também em pessoas com IMC na faixa normal», revelaram. Por exemplo, aqueles cujo IMC caiu apenas uma unidade, para um número menor no gráfico de IMC (de um IMC de 19 a 18, por exemplo) ainda tinham cerca de 5% menos probabilidade de desenvolver osteoartrite ou piorar a osteoartrite existente.

De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças norte-americanos, mais de 32 milhões de adultos nos EUA têm algum tipo de osteoartrite. Embora os joelhos sejam as articulações mais afectadas, a osteoartrite também pode desenvolver-se noutras partes do corpo, como mãos, ancas, pescoço e região lombar.

