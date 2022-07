Como película de vaqueros: A caballo atraparon a un ladrón en Time Square (VIDEO)

Entornointeligente.com /

El sospechoso, identificado como Ignacio Lewis, al parecer había robado a un vendedor de lentes de sol la tarde del sábado, pero pronto fue atrapado, según mostraron las imágenes de publicadas en Twitter por NYPD, generando un curioso video en ángulo superior desde la cámara corporal del policía jinete.

All of your NYPD officers are involved in crime reduction, even the four-legged ones.

Saturday evening, a male robbed a sunglass vendor in Times Square, but a @NYPDSpecialops Mounted officer was hot on his trail. With assistance from nearby officers an arrest was quickly made. pic.twitter.com/5ANbLKdYSI

— NYPD NEWS (@NYPDnews) July 19, 2022

Un portavoz de la policía de Nueva York dijo que el sospechoso Lewis, de 34 años, había amenazado al vendedor con un pedazo de vidrio roto luego de ser confrontado por tomar siete pares de anteojos sin pagar.

La secuencia muestra al caballo trotando hacia el presunto ladrón luego de un intento fallido del oficial montado para que pusiera las manos contra la pared, entre autos y transeúntes.

