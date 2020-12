Como o K-pop rivalizou com a torcida do Flamengo e ajudou Arrascaeta a perder o Prêmio Puskás da Fifa

Entornointeligente.com /

O Prêmio Puskás, que elege o gol mais bonito da temporada 2019/2020, foi para Son Heung-min. Anticlimax. Afinal, no Brasil, a expectativa era de que Giorgian De Arrascaeta fosse o vencedor no ‘The Best’, nesta quinta-feira. Mas apesar da frustração da torcida do Flamengo, não dá para dizer que o resultado foi uma surpresa.

Segundo o resultado divulgado pela Fifa, o coeficiente dos votos dos fãs deu 13 pontos para Arrascaeta e 11 para Son. Se não fossem os votos de vindos dos torcedores para Son não se aproximassem tanto aos do uruguaio do Flamengo, o coreano não teria vencido.

O atacante do Tottenham foi o mais votado pelo painel que elege os gols mais bonitos: 13 pontos para Son, 9 para Arrascaeta. Luis Suárez, outro concorrente, somou 11 dos membros do painel e 9 dos fãs. No somatório geral, o coreano levou 24 pontos, Arrascaeta ficou com 22 e Suárez teve 20.

— Obrigado a todos pelo apoio, agora vamos treinar — disse Arrascaeta no Twitter, após o anúncio.

Assista: o gol de Arrascaeta, do Flamengo, que é finalista do prêmio Puskás, da Fifa

O Flamengo ter uma torcida gigantesca e fazer campanha para o uruguaio foi importante, mas o sul-coreano do Tottenham foi apoiado por um movimento numeroso, causado pela Hallyu — a onda cultural da Coreia do Sul que se alastra pelo mundo — manifestada principalmente através do K-pop, como é chamada a música pop do país. Por exemplo, quando fizeram “Dynamite”, do BTS, ser o clipe mais assistido nas primeiras 24 horas na história, com 101 milhões de visualizações.

PUBLICIDADE Mansur: O grande gol de Neymar é perceber o poder de suas atitudes

A música fez história ao alcançar o topo da Billboard Hot100 e ainda rendeu nomeação inédita de uma canção de K-pop ao Grammy, na categoria melhor performance pop em grupo. Aliás, das dez maiores estreias do YouTube, oito são do BTS e do Blackpink, com quatro músicas cada.

👀 @BTS_twt pic.twitter.com/MeXYwTTU84

— Tottenham Hotspur (@Spurs_PT) December 6, 2020

Son ainda é fã do BTS, o grupo mais popular de K-pop no mundo. Quando o septeto se apresentou no Brasil, os ingressos no Allianz Parque estavam esgotados. Trazendo para a cultura ocidental, é como se fosse assumidamente fã de Rolling Stones ou de Queen. Não à toa que o BTS é frequentemente comparado aos Beatles, com reconhecimento do próprio Paul McCartney.

De acordo com Daniela Mazur, doutoranda pelo Programa de Pós-graduação em Comunicação da UFF e pesquisadora associada ao MidiÁsia, a Hallyu é um fenômeno que dá conta de todas as vertentes do pop da Coreia do Sul, “mas também de uma certa experiência imaginada sul-coreana na atualidade”.

— “Tudo o que é sul-coreano” faz parte desse movimento, então não é estranho ver os fãs da Hallyu se associarem em favor de celebrar o Son e colocá-lo no topo, mesmo em um prêmio do esporte. Uma vez que ele é um homem sul-coreano e uma celebridade, a tendência dos consumidores do K-pop e K-drama (séries sul-coreanas), em especial, é incluir os esportes nessa mesma experiência — explicou. — O Son ter ganhado um prêmio de popularidade é mais uma prova da força dos fãs da Hallyu pelo mundo, que somam hoje mais de 90 milhões, impacto percebido especialmente online, que é o espaço usado com mais intensidade por esses fãs.

PUBLICIDADE Doutora em Estudos Asiáticos pela Universidade da Colúmbia Britânica, no Canadá, CedarBough Saeji, que leciona no departamento de Línguas e Culturas Asiáticas da Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, lembrou outros casos que chamaram atenção sobre ações de fãs da cultura sul-coreana.

— Tem sido muito fascinante observar o impacto do fandom de K-pop e K-drama altamente envolvido em colocar a mão na massa em questões além dos produtos de mídia que consomem – de uma forma que este caso relacionado ao futebol é semelhante a organizar protestos na Indonésia, doar para causas na Índia ou registrar-se para um comício Trump nos EUA sem intenção de comparecer — destacou. — Todas essas coisas acontecem porque as pessoas são fãs da mídia coreana e têm outros interesses, incluindo futebol.

Saeji comentou que os fãs de K-pop, em particular, têm muitas campanhas conduzidas no meio digital que ensinam uns aos outros a como se envolver com eficácia.

— No caso de Son Heungmin, um jogador de futebol coreano muito popular: se até mesmo uma pequena parte do fandom apoiá-lo para este prêmio porque eles seguem o futebol, então seu entusiasmo por Son Heungmin pode ser comunicado a outras pessoas no fandom pelo mundo — avaliou. — Uma competição mundial de gol mais bonito coloca jogadores de futebol muito populares uns contra os outros – e se Son ganhar, bem, ele é um jogador de futebol muito popular. Ele é popular entre os fãs de Hallyu? Sim, vale a pena mencionar que notícias relacionadas a Son circulam em sites que os fãs de K-pop e K-drama já frequentam, como “Soompi” e “Allkpop”, e para muitos desses fãs, Son pode ser o jogador de futebol mais conhecido do mundo.

PUBLICIDADE Campanha nas redes Sobre o Puskas, foram milhões de pessoas fazendo campanhas e mutirões de apoio no site da Fifa para eleger o sul-coreano, grupos que se revezavam até mesmo de madrugada para votar no atacante do Tottenham.

Em 2019, quando Son tentava escapar do serviço militar sul-coreano, o BTS se apresentou em Wembley, na Inglaterra, e um dos integrantes ostentou um boné que dizia “SON” na frente e “Spurs” nas costas.

Durante a música “Anpanman”, Son ganhava destaque na apresentação enquanto a linha “Eu sou o novo super herói, Anpanman” era cantada.

Em entrevista ao Football Magazine Goal, Son foi questionado sobre o apoio e agradeceu.

– Eu sou um grande fã deles. O que eles fizeram pelo nosso país me deixa orgulhoso. Um rapaz (RM) estava usando um boné do Tottenham com meu nome nele e eu gostaria de dizer muito obrigado por isso. Quando eu assisto eles é uma tremenda honra, orgulho e respeito – declarou.

Arrascaeta bate novamente na trave no Prêmio Puskás. Em 2018, quando defendia o Cruzeiro, também foi indicado e foi superado por Mohamed Salah, do Liverpool.

A Fifa disponibilizou uma playlist com os gols indicados em seu canal no Youtube. Clique aqui para assistir .

PUBLICIDADE Vencedores do Prêmio da Fifa Melhor jogadora: Lucy Bronze (Manchester City)

Melhor goleira: Sarah Bouhaddi (Lyon)

Melhor goleiro: Manuel Neuer (Bayern de Munique)

Prêmio Puskas (gol mais bonito): Son (Tottenham)

Melhor técnico (feminino): Sarina Wiegman (Holanda)

Melhor técnico (masculino): Jürgen Klopp (Liverpool)

Seleção da temporada pela FIFPro (masculino): Alisson, Alexander-Arnold, Van Dijk, Sergio Ramos, Alphonso Davies, Kimmich, De Bruyne, Thiago Alcantara, Messi, Lewandowski e Cristiano Ronaldo

Seleção da temporada (feminino): Endler, Bronze, Renard, Bright, Cascarino, Bonansea, Verônica Boquete, Megan Rapinoe, Harder, Miedema e Tobin Heath

Fifa Fan Award: Marivaldo da Silva (Sport-BRA)

LINK ORIGINAL: OGlobo

Entornointeligente.com