Cómo mover los chats de WhatsApp de Android a iPhone

Hace unos meses, WhatsApp introdujo la posibilidad de trasladar todo el historial de chats de iPhone a Android. Ahora, Mark Zuckerberg ha anunciado a través de Facebook que el puente inverso para transferir los datos de WhatsApp de un teléfono Android a un iPhone ya está en marcha, lo que permitirá a los usuarios transferir todo su historial de chats, incluyendo fotos, vídeos y mensajes de voz, cuando actualicen sus terminales.

Para iniciar la transferencia, hay una larga lista de requisitos. El teléfono Android debe tener Android 5 Lollipop como mínimo, mientras que el iPhone debe tener al menos iOS 15.5 para que la transferencia funcione. Además, el teléfono Android debe estar ejecutando el número de compilación 2.22.7.74 o superior de WhatsApp, mientras que la versión de iOS debe estar en la versión 2.22.10.70 de la aplicación.

Otro paso crucial es que el iPhone debe ser restablecido de fábrica o nuevo para que la aplicación Move to iOS haga su trabajo. Por último, ambos teléfonos deben estar conectados a una fuente de alimentación mientras se realiza la transferencia, y también deben estar conectados a la misma red Wi-Fi. La última pieza del rompecabezas es, por supuesto, la aplicación Move to iOS. Como medida de seguridad, todo el proceso está cifrado. La única limitación es que no se pueden transferir los mensajes de pago entre pares ni el historial de llamadas de WhatsApp.

Cómo transferir los chats de WhatsApp de Android a iPhone

Una vez eliminados los requisitos, a continuación se explica cómo funciona realmente el proceso (a través de WhatsApp). En primer lugar, tienes que instalar la app oficial Move to iOS desde la Play Store. Una vez instalada la app en tu teléfono Android y que tu iPhone esté listo en un estado limpio (nuevo o restablecido de fábrica), sigue estos pasos:

Inicia la aplicación Move to iOS en tu teléfono Android y sigue las indicaciones en pantalla hasta llegar a la página que dice Find Your Code. En tu iPhone, sigue el proceso de configuración del dispositivo hasta que llegues a la página de Aplicaciones y Datos. En esta página, toca la opción que dice Mover datos desde Android. Después de seleccionar la opción Mover datos desde Android en tu iPhone, verás un código que debes introducir en tu teléfono Android. Una vez introducido el código y emparejados los dos dispositivos, aterrizarás en la pantalla de Transferencia de Datos en el teléfono Android. Aquí, selecciona WhatsApp, entre otras apps y datos que quieras mover. Una vez que hayas seleccionado todos los datos que deben ser transferidos, pulsa el botón azul Continuar para comenzar el proceso de migración de datos. Una vez terminada la transferencia, verás la pantalla de Transferencia Completa en tu iPhone. Pulsa el botón Continuar configurando el iPhone para terminar el proceso y tener tu iPhone listo. Cuando la configuración haya terminado y aparezca la pantalla de inicio por primera vez, verás un aviso que te pedirá que descargues las versiones para iOS de las aplicaciones que estaban instaladas en tu teléfono Android, incluyendo WhatsApp. Alternativamente, puedes descartar esto, dirigirte a la App Store y descargar la última versión de WhatsApp en tu iPhone. Una vez instalada la app de mensajería, inicia sesión con el mismo número de teléfono al que estaba vinculado en el teléfono Android. Después de que el proceso de inicio de sesión se haya gestionado a través del sistema OTP, pulsa el botón de inicio. La aplicación desempaquetará automáticamente todos los datos que se transfirieron y los mostrará en los lugares adecuados, incluido el historial de chats de WhatsApp del dispositivo Android.

El proceso implica la encriptación de los datos antes de que se trasladen de Android al iPhone, lo que significa que otra persona no podría utilizar este método para intentar acceder a tu historial de chats de WhatsApp. Por supuesto, si alguna vez quieres volver a Android desde el iPhone, también puedes seguir unos sencillos pasos para enviar tus datos de WhatsApp de vuelta a la plataforma Android.

ENLACE ORIGINAL: https://www.slashgear.com/895883/how-to-move-whatsapp-chats-from-android-to-iphone/

