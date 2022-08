Como inventar apoios grátis

Entornointeligente.com /

Como nos habituámos a que aconteça no último episódio da temporada de uma série, no último plenário, antes de fazer as malas, Costa prometeu anunciar um grande pacote de apoios quando regressasse das férias. A realidade, porém, não depende dos tempos do governo. E o emagrecimento que os portugueses têm visto chegar às suas carteiras exige ação imediata.

Num momento em que as famílias perdem diariamente capacidade de fazer face ao que têm de pagar e as empresas se veem sem chão para continuar a produzir riqueza para o país, adiar respostas urgentes para quando dá mais jeito ao calendário político não é muito avisado. A conjuntura, torturada pela inflação – que se tem sentido com mais força por estas bandas -, tem obrigado a libertar medidas «às pinguinhas», como lamentou a oposição. E o próprio Presidente já pressiona no sentido de se conhecer rapidamente o tal pacote global: «Setembro talvez seja o tempo para a visão de conjunto para mitigar aquilo que está a pesar mais na vida dos portugueses», disse Marcelo há um par de dias, deixando o recado quanto à sua expectativa temporal.

Mas agora o primeiro-ministro tem um problema acrescido. É que a margem que tinha para embrulhar ajudas em papel brilhante está a derreter mais depressa do que um cubo de gelo sob o sol de agosto. E isso já é bem visível nas contas do Estado, com o excedente orçamental que tanto orgulhava Medina a perder em julho uns significativos 681 milhões de euros, mais de metade do valor acumulado nos cofres públicos nos primeiros seis meses do ano.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever Num primeiro momento, a inflação ajudou a que as Finanças pudessem apregoar a sua fantástica performance. À boleia dos aumentos de preços que vão deixando os portugueses mais pobres, Fernando Medina arrecadou até junho quase 30% mais do que Leão conseguira um ano antes, que se traduzem nuns expressivos 5,3 mil milhões de euros a mais. Repito, 5 mil milhões a mais à boleia dos impostos cobrados aos contribuintes. Mas esse fulgor começou a dissipar-se com o poder de compra a desaparecer. E o governo tende a ficar, ainda antes de libertar o Orçamento para o próximo ano, sem almofada para combater os pesadelos das famílias e das empresas. Até porque vai ter de desembolsar parte do que amealhou para financiar as medidas que não poderiam esperar pela rentrée política.

Por outro lado, entre a necessidade de subir juros – com mais força e mais depressa do que se contava ser necessário – para conter a inflação galopante e uma recessão europeia que é uma ameaça crescente, vai-se a pouca margem que resta, eventualmente forçando a que as ajudas que aí possam vir sejam financiadas por dinheiro alheio. Mais dívida, portanto, num país que não consegue pagar o que deve, nem viver sem pedir, porque rejeita decisões estruturas, abomina reformas e vira a cara às medidas que poderiam garantir a produtividade necessária para gerar riqueza.

As famílias precisam de ajuda, as empresas precisam de pagar menos impostos e o Estado não tem como responder à crise senão indo buscar mais dinheiro aos contribuintes ou aumentando o buraco das contas públicas. Resta saber se Costa terá coragem para pôr de lado as suas ambições e começar a tomar as decisões difíceis. Ou se vai fazer caridade com dinheiro dos outros – e assim correr com quem pode tirar o país do buraco.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com