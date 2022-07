«Como dizer a outra pessoa que sou não-monogâmico?»: os Rambóia com Moderação ajudam

Entornointeligente.com /

Cris, Tesi e Mariana são um casal em V. Mariana e Tesi são casados; Tesi e Cris são namorados. São autores do podcast Rambóia com Moderação, onde falam sobre relacionamentos, sexualidade e não-monogamias, e procuram ajudar quem questiona as suas relações. «​ Não-monogamia não é sobre ter várias relações «, garantem.

O P3 juntou-se a eles para responder às tuas perguntas. Quisemos saber, no Instagram, que dúvidas tinhas em relação à não-monogamia e ao poliamor — e comprometemo-nos a gravar as explicações. Dos ciúmes à comunicação, seleccionámos cinco perguntas para lhes fazer. Aqui ficam as respostas. E aqui podes encontrar histórias de quem abandonou a monogamia — e promete ser «​ libertador » .

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com