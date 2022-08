Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Fato ou Fake Advogada repreendida Golpe da ‘mão fantasma’ Circuito sertanejo Como descobrir os dados que o Google salva sobre você? Site permite revisar informações armazenadas por serviços como Gmail, YouTube e Maps. Entre outros itens, aplicativos da empresa mantêm alguns dados pessoais e registros sobre sua navegação na internet. Por g1

25/08/2022 06h01 Atualizado 25/08/2022

1 de 3 Uma loja do Google é vista no bairro do Chelsea em Manhattan, Nova York, nos EUA, em foto de arquivo de novembro de 2021 — Foto: Andrew Kelly/Reuters/Arquivo Uma loja do Google é vista no bairro do Chelsea em Manhattan, Nova York, nos EUA, em foto de arquivo de novembro de 2021 — Foto: Andrew Kelly/Reuters/Arquivo

Os serviços do Google , como Gmail, YouTube e Maps, coletam uma série de dados dos usuários para funcionarem. Os detalhes sobre o que cada plataforma tem acesso estão disponíveis em um painel da empresa, disponível neste link .

Compartilhe no WhatsApp Compartilhe no Telegram

A ferramenta permite apagar alguns dados da conta e mudar as preferências sobre por quanto tempo elas ficam armazenadas. A empresa salva, entre outros itens, seus dados pessoais (nome, data de nascimento, gênero e telefone, além do e-mail) e seu histórico de navegação.

Veja abaixo como revisar o que está salvo na sua conta do Google.

Dados pessoais

Ao clicar em » Informações pessoais » no painel do Google (ou neste link ), é possível revisar foto de perfil, nome, data de nascimento e gênero salvos na sua conta, além de e-mail e telefone.

ANDROID 13: confira as principais novidades do sistema do Google 'FOTO RANDOM': como fazer a colagem que é febre no Instagram e no TikTok

Na página, há a seção » Escolha o que as outras pessoas podem ver «, que reúne o que fica público no seu perfil. Além dos dados acima, a página pode reunir sua formação escolar e sua experiência profissional, caso você tenha informado isso ao Google em algum momento.

O painel também tem a página «Pagamentos e assinaturas», que reúne dados usadas em transações. Nesta área, a seção sobre formas de pagamento (também disponível neste link ) mostra cartões de crédito salvos na conta.

Histórico de navegação

2 de 3 Google permite revisar registros que são feitos durante navegação em seus aplicativos — Foto: Reprodução/Google Google permite revisar registros que são feitos durante navegação em seus aplicativos — Foto: Reprodução/Google

Os serviços do Google fazem registros de sua atividade na internet enquanto sua conta está logada. Essas informações podem ser encontradas ao abrir a página » Dados e privacidade » e buscar a seção » Suas atividades e os lugares em que esteve » ( link ).

A ferramenta reúne registros para os seguintes casos:

Atividade na Web e de apps: registros sobre uso de sites e apps do Google, como busca, Chrome, Maps, Play Store, Tradutor, entre outros; Histórico de localização: locais que você visitou com seus dispositivos, mesmo quando não estava usando um serviço do Google – a lista de aparelhos vinculados na conta pode ser acessada neste link ; Histórico do YouTube: vídeos assistidos e pesquisas feitas com a sua conta no serviço.

Para os três casos, há como definir em quanto tempo os dados serão excluídos automaticamente. O Google também permite desativar o armazenamento dos dados e excluir registros salvos até então.

Conteúdo de aplicativos

3 de 3 Ferramenta do Google reúne conteúdos que usuário salvou nos serviços da empresa — Foto: Reprodução/Google Ferramenta do Google reúne conteúdos que usuário salvou nos serviços da empresa — Foto: Reprodução/Google

A ferramenta também permite encontrar em um só local conteúdos que você salvou nos serviços da empresa, incluindo comentários no YouTube, endereços no Maps, arquivos no Google Drive e contatos. Para acessar as informações, siga estes passos:

Na página inicial do painel, clique em » Dados e privacidade «; Busque pela seção » Dados de apps e serviços que você usa «; Em » Apps e serviços «, clique no ícone de seta para direita próximo a » Conteúdo salvo dos Serviços do Google «.

Também em «Dados de apps e serviços que você usa», há o trecho » Apps de terceiros com acesso à conta «. Ele permite revisar quais informações da sua conta são compartilhadas com outros serviços. Ao selecionar este item, é possível acessar retirar o acesso para os que você não usa mais.

LEIA MAIS:

Google vai incluir anúncios de candidatos estaduais em relatório de transparência de propagandas políticas Robôs garçons do Google usam inteligência artificial para buscar refrigerantes Google vai avisar quando não tem muitas informações confiáveis na busca

Saiba como buscar pontos de doação de alimentos no Google Maps

Google Maps ganha recurso para pesquisar pontos de doação de alimentos em todo o Brasil

Anterior Webstories Próximo

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com