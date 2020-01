Como dar banho no pet em casa

Entornointeligente.com /

Hora do banho! Muitos pets amam água! Porém alguns cuidados precisam ser tomados durante o banho de cães e gatos. Conversamos com o médico veterinário da Max Cat e Gerente Técnico Nacional da Total Alimentos, Marcello Machado. Confira as dicas. Segundo o veterinário Marcello Machado, o ideal é que no verão os pets sejam banhados de 15 em 15 dias (Foto: Pixabay)

Aqui em casa, as vira-latas Brigitte e Amora, ambas com pelo curto, tomam banho em casa. Geralmente dou o banho quinzenalmente, elas secam rápido por causa do pelo curto, não preciso usar o secador. “O ideal é que no verão os animais sejam banhados de 15 em 15 dias – mesmo que seja refrescante, o excesso de banho retira a proteção natural da pele do animal, expondo-o mais facilmente a alergias, fungos e doenças dermatológicas. Atenção também para não molhar os ouvidos do pet, coloque algodões para evitar umidade”, sugere o veterinário.

A temperatura da água não pode ser nem muito quente, nem muito fria. “Nada de banhos frios, mesmo em dias quentes, a temperatura da água deve ser morna para fria. Realize o banho num lugar sem vento e, de preferência, num dia de sol”, afirma o vet. Segundo o veterinário, animais mais peludos precisam de banhos semanais. “Cães e gatos com pelos longos podem tomar banho uma vez por semana no verão e precisam ser secos cuidadosamente”, revela o médico.

É muito importante escovar os animais. Sempre uso o pente fino para pentear meus pets, até pra conferir se tem alguma pulga ou carrapato, porque eles rolam na grama e fico mega preocupada. “Escove o pet regularmente, isso ajuda muito na saúde da pele, pois remove as células mortas e mantém a pelagem sempre bonita!”, indica o veterinário. Cães e gatos com pelos longos podem tomar banho uma vez por semana no verão (Foto: Pixabay)

Na hora de secar o pet, use uma toalha felpuda.”No caso de animais peludos, utilize um secador, mas deixe o aparelho distante da pele do animal para evitar queimaduras. Cuide das dobrinhas: em cães como o Sharpei, passe um óleo específico para evitar umidade entre as rugas. Os ouvidos também precisam de atenção, durante o banho coloque um pouco de algodão no ouvido do animal para ajudar a não entrar água”, finaliza o veterinário.

Caso o seu animal tenha que tomar banho em petshop e ser tosado, acompanhe o procedimento. Meu velho vira-lata Frederico só toma banho em petshop, pois precisa ser tosado. Como ele é um cão resgatado de maus-tratos, ele não se separa de mim. Sempre levo uma garrafa de água e um livro para ficar lendo enquanto espero ele ser tosado. A tosadora dele só pode ser mulher e é uma pessoa maravilhosa, conversa com ele, brinca e quando ele começa a rosnar na hora do secador, ela me chama pra ficar pertinho dele. Ele não gosta de homens, só pode ser tosado por mulher, demorei até encontrar a tosadora perfeita, porque ele implicou com algumas. São nossos filhos, temos que ficar atentos e escolher sempre a melhor opção! Lambeijos para todxs e até semana que vem!

Campanha de adoção e vacinação em Caxias neste sábado (Foto: Divulgação)

Neste sábado (18) , o projeto Apaixonados por Quatro Patas estaciona seu ‘Busucão’ no Caxias Shopping e promove a primeira edição de 2020 da campanha solidária de adoção e vacinação de cães e gatos do projeto “Busucão”. Para adotar é necessário ser maior de 18 anos, levar original e cópia da identidade, do CPF, de um comprovante de residência e passar por uma entrevista.

Quem quiser levar seu pet para vacinar deve retirar uma senha no local, a ação será feita por ordem de chegada. São oferecidas vacinas V11 para cães e antirrábica para cães e gatos. Os organizadores solicitam uma colaboração de R$ 10 para cada tipo de vacina para que o projeto possa ampliar sua atuação. O shopping fica na Rodovia Washington Luiz, 2895, Duque de Caxias, RJ. Telefone: (21) 2430-5110 ou WhatsApp: (21) 99305-3611.

Sábado tem campanha de adoção do Projeto Adoráveis Vira-Latas na Barra da Tijuca (Foto: Reprodução do Facebook)

Neste sábado (18) o grupo Adoráveis Vira-Latas realiza mais uma edição da’Campanha de Adoção de Animais’. O evento acontece no Shopping UpTown Barra, na Av. Ayrton Senna, 5.500, Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio (Perto do Casa Shopping), das 11h às 17h. Participem!

O projeto recebe doações de ração, brinquedos, jornais, vermífugos, antipulgas e medicamentos para cães e gatos. Para adotar basta ser maior de 21 anos, levar xerox do RG, CPF, do comprovante de residência e ter muito amor no coração! #adotenaocompre Confirme sua presença no evento: www.facebook.com/events/362089574681771/

Protegendo os pets do calor infernal (Foto: Divulgação)

O uso de protetor solar é de extrema importância nos animais, pois assim como nós eles também sofrem com queimaduras solares e podem desenvolver problemas dermatológicos, principalmente as raças que possuem uma pele mais sensível, animais albinos, de pele clara, despigmentada ou com pouco pelo. Uma das consequências da dermatite causada pela exposição excessiva à radiação solar é o melanoma ou câncer de pele. Raças como Dálmata, Staffordshire Terrier Americano, Boxer branco, Bull Terrier branco e Wippet estão mais predispostas à dermatite solar do tronco. Já nos gatos a Dermatite Solar Felina atinge áreas como pálpebras, nariz e lábios, sendo comum em gatos coloridos com áreas cobertas por pelagem branca na face e nas orelhas. O Grupo TudodVet (farmácia de manipulação) possui a formulação ideal para a proteção do seu pet. O produto vem nos formatos spray e roll e com Fator de Proteção Solar (FPS) 30. Contato: www.tudodvet.com.br .

Caxias recebe ‘Feira de Produtos Orgânicos’ neste sábado (Foto: Divulgação)

Neste domingo (19) , o Caxias Shopping realiza mais uma edição da “Feira Caxias Shopping”, das 12h às 18h. Quem visitar o evento vai encontrar frutas, verduras, legumes, e até chocolate produzidos de forma natural. O evento é um importante polo de venda e divulgação do trabalho realizado pelos produtores que participam dos programas de agricultura familiar de Duque de Caxias e uma boa opção para quem quer comprar alimentos cultivados de forma natural, sem o uso de agrotóxicos e respeitando as safras dos alimentos.

Serviço: Feira Caxias Shopping / Local: Caxias Shopping – Rodovia Washington Luiz, 2895, Duque de Caxias, RJ / Data: 19 de janeiro (Domingo) / Horário: das 12h às 18h / Telefone: (21) 2430-5110 ou WhatsApp (21) 9-9305-3611.

Onça cega vítima de caça é transferida para abrigo (Foto: Divulgação)

A& , em parceria com a ONG Nex , ajudou a organizar uma operação delicada para devolver à onça pintada Merlin uma parte do que foi tirado em 2016. Na época, um tiro disparado por caçadores deixou o animal cego dos dois olhos.

O resgate foi realizado pelo Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), na região da baixada maranhense, no município de Pinheiro (MA). Durante esses anos, o centro de triagem fez o melhor possível para cuidar dela, inclusive oferecendo-a para diversos zoológicos* a fim de ser cuidada em um espaço melhor. Porém, todos se recusaram a recebê-la por conta da sua deficiência visual.

Foi quando em agosto de 2019, a AMPARA Silvestre, o braço da AMPARA Animal que cuida de animais silvestres, recebeu a ligação da ativista Alexia Dechamps e a informação de que uma onça-pintada macho havia sido resgatada pelo Cetas. Após estar devidamente informada da situação e dos cuidados que Merlin necessitava, a AMPARA, que já estava conduzindo a campanha #lifeprint em prol das onças do Brasil, desenvolveu um plano para que ela pudesse ter de volta pelo menos parte do que foi tirado dela de forma violenta e cruel.

O capítulo final da história foi um sucesso: Merlin foi transferido do Maranhão para a ONG NEX, em Goiás, onde um recinto novo e adaptado espera por ele. Os melhores e mais capacitados profissionais cuidaram de todo o processo e estão prontos para atender todas as suas necessidades especiais.

Todos os custos de transporte, acomodação, veterinários, alimentação e do próprio recinto estão sob responsabilidade da AMPARA. A Latam Airlines, por sua vez, foi a responsável pela cortesia do transporte aéreo da onça. Outra parte dos custos foi viabilizado pela campanha #lifeprint, mas ainda é preciso custear a manutenção desse animal tão especial, que foi vítima da crueldade humana. Por isso a ONG pede doações e a sua colaboração através do canal: www.bit.ly/doacaoamparasilvestre .

*A coluna, que é contra o confinamento de animais em zoológicos, comemora a ida de Merlin para o NEX.

