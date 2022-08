Como animadora y atleta: Sabrina Veris, la estrella juvenil que se perfila como inspiración para muchos

Entornointeligente.com /

Además de compartir su trabajo de animadora con sus estudios de Contaduría Pública, la también modelo se interesó por el fisicoculturismo y a finales de marzo comenzó la preparación que ya le ha permitido participar en tres importantes competencias.

El primer desafío lo vivió en Novatos, aquí figuró junto a 16 participantes en su categoría; clasificó entre seis y se alzó con el quinto lugar. Posteriormente el reto se hizo mayor y participó en el Campeonato Nacional, en esta oportunidad eran 12 las concursantes, clasificó entre seis y ganó el 6to lugar, también se postuló a una categoría en parejas, eran 17 y quedó en el tercer puesto.

El pasado domingo 7 de agosto se destacó en la competencia internacional Copa Tatons, que se hizo en Venezuela y en esta ocasión se llevó los títulos de Subcampeona en la categoría Fit Pairs y el 6to lugar Bikini Senior.

«3/3 cumplí la meta, les juro que somos capaces de absolutamente todo lo que queremos, tenemos talentos por descubrir y hacerlos crecer. Jamás pensé hacer todo esto y ser una atleta y que orgullosa me siento de mi», comentó la destacada estrella.

En cuanto a su experiencia como atleta, Sabrina cuenta que cuando empezó a ver los cambios en su cuerpo; «me sentí muy bien y feliz, porque además aprendí a alimentarme de mejor forma, ahora sé las cantidades que debo comer».

Asimismo, reveló que también es para ella un logro el servir de motivación para algunos: «me sorprende, muchas personas desconocen totalmente cómo alimentarse; esto no sólo para sentirse bien, sino por salud, porque somos lo que comemos».

Para concluir, Sabrina destacó que quiere seguir siendo fitness pero hasta ahora no tiene en planes participar en otra contienda, al menos que sea internacional. «Vale acotar que nunca me ha importado en el lugar en el que quede, porque estas competencias no tratan de tener talento, es un deporte; en el que todas las que participan se esfuerzan tanto como tú, están en un régimen alimenticio, en entrenamientos fuertes, así que el simple hecho de tener la valentía y competir con otras atletas te hacen ganadora».

