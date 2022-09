Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Giorgia Meloni na Itália Guerra na Ucrânia Jade Picon Escândalos de Armie Hammer Como achar meu local de votação A consulta ao local de votação pode ser feita por meio do nome do eleitor ou do número do título eleitoral. Por g1

28/09/2022 05h30 Atualizado 28/09/2022

Saiba como consultar o local de votação

Para descobrir em qual local deve comparecer para votar, o eleitor deve fazer uma pesquisa no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ao acessar a página de consulta ( https://www.tse.jus.br/eleitor/titulo-e-local-de-votacao/consulta-por-nome ), basta preencher os campos com número do CPF ou do título de eleitor, data de nascimento e nome da mãe.

1 de 1 Consulta local de votação — Foto: Reprodução/TSE Consulta local de votação — Foto: Reprodução/TSE

Depois de clicar em «consultar», aparecerá o domicílio eleitoral, indicando a zona, seção, endereço e município onde o eleitor deve ir para registrar o seu voto.

Quem eu escolho? Ferramenta reúne todos os candidatos Leia o que prometem os candidatos à presidência e ao governo

O que é preciso levar para votar

O eleitor pode levar apenas o celular com o aplicativo e-Título se estiver com a biometria em dia com a Justiça Eleitoral. Se a sua foto não estiver aparecendo no aplicativo, ele não poderá ser usado para liberar o acesso à urna.

Mesmo que não tenha foto, o aplicativo ajuda a encontrar o local de votação rapidamente, assim como a versão em papel. Cerca de 30 milhões de eleitores já ativaram o aplicativo e-Título, sendo mais de 13 milhões apenas em 2022, segundo o TSE.

Para o voto, o TSE exige a apresentação de um documento com foto, o que, além do e-Título, inclui carteira de identidade, identidade social, carteira de trabalho, carteira nacional de habilitação, passaporte ou equivalente, carteira de categoria profissional reconhecida por lei ou certificado de reservista.

Como usar o WhatsApp para tirar dúvidas sobre eleições e fake news

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com