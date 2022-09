Como a guerra na Ucrânia atingiu com um «rude golpe» o único presidente de câmara municipal do PEV

Entornointeligente.com /

Em março de 2021, a imprensa local avançava que André Martins, militante do PEV – partido de que aliás foi deputado – iria ser o escolhido da CDU para encabeçar a lista da coligação à Câmara Municipal de Setúbal. O processo, dizia então O Setubalense, estava a ser «gerido com pinças» porque tinha ficado «longe de ser consensual» dentro da coligação liderada pelo PCP: «Outros nomes, dentro do próprio PCP, foram apontados como disponíveis para assumirem a liderança da lista a candidatar à Câmara Municipal», lia-se no jornal.

O que estava em causa era a difícil sucessão da eleita da CDU para a presidência da câmara por três mandatos sucessivos, Maria das Dores Meira. Atingida pela lei da limitação dos mandatos, Maria das Dores tinha duas opções: ou deixava a política ou se candidatava a outra câmara. Escolheu Almada, tentando recuperar para a CDU um bastião perdido em 2017 para o PS. Perdeu.

Quando foi escolhido para ser o candidato, André Martins ocupava na autarquia a posição de presidente da Assembleia Municipal e tinha sido vereador durante vários anos. De 1987 a 1995 fora deputado à Assembleia da República. Em 26 de setembro de 2021 foi a votos na candidatura a presidente de câmara e venceu. A CDU perdeu, porém a maioria no executivo municipal: detinha sete eleitos (presidente da câmara incluído) em onze e desceu para cinco. O PS subiu de três para quatro e o PSD de um para dois. Somados, os dois partidos da oposição fazem maioria. Contas feitas – e obedecendo a um movimento geral de erosão eleitoral – a CDU perdeu em Setúbal cerca de sete mil votos (passando de 22,4 mil para 15,3 mil). Tinha obtido 49,9 por cento dos votos nas eleições autárquicas em 2017, ficando-se pelos 34,4 por cento em 2021. Em janeiro passado, com o desaparecimento do PEV do Parlamento, André Martins tornou-se no eleito mais destacado do partido.

Subscrever O mandato não tem sido fácil. André Martins ainda há poucos dias admitia o «rude golpe» que foi a história, contada originalmente pelo Expresso no final de abril passado, de que os refugiados ucranianos recebidos no concelho estariam a ser acolhidos por imigrantes russos próximos de Putin. Dizia o jornal que pelo menos 160 refugiados ucranianos já teriam sido recebidos pelo russo Igor Khashin, membro da Edintsvo e antigo presidente da Casa da Rússia e do Conselho de Coordenação dos Compatriotas Russos, e pela mulher, Yulia Khashin, funcionária do município.

Admitindo que a controvérsia afetou «negativamente» a imagem de Setúbal, André Martins disse esperar agora «com toda a serenidade» o resultado do inquérito que o Ministério Público (MP) está a fazer. A Inspeção Geral de Finanças – que tutela o poder local – também fez duas inquirições, enviando os respetivos resultados para o MP. A Comissão Nacional de Proteção de Dados desencadeou igualmente um inquérito, ainda em curso.

André Martins, pelo seu lado, assegura «serenidade» mas ao mesmo tempo diz que deseja «intensamente» que os inquéritos sejam «rapidamente concluídos». E dispara sobre os seus adversários embora sem os nomear: «Falo da cidade e da terra de que alguns se dizem defensores, mas cujo prestígio e imagem tudo fizeram para prejudicar, aproveitando a oportunidade só para se promoverem pessoal e partidariamente.»

