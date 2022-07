Comites, torna il «Premio all’Italianità»

Entornointeligente.com /

MADRID – È stata un’assemblea fiume, quella del Comites di Madrid dei giorni scorsi. Celebrata in questa occasione nel ristorante «Mood 77», non avendo il Comites una sua sede, è durata oltre quattro ore. All’ordine del giorno, al di là della consueta approvazione del verbale dell’Assemblea precedente, c’erano la relazione sulla partecipazione del Comites a «Passione Italia», la tradizionale kermesse organizzata dalla Camera di Commercio per la Spagna; la situazione delle Commissioni di lavoro; l’analisi dei progetti per i finanziamenti integrativi e l’evento di fine anno.

Nel corso dell’Assemblea, alla quale ha assistito il Consigliere Marco Lapadura, responsabile dell’Ufficio di Coordinamento Consolare dell’Ambasciata, non sono mancati spunti polemici. Alcuni sono stati motivati dal desiderio comprensibile di rappresentare al meglio la nostra comunità; altri, invece, non possono che ascriversi agli aspetti aneddotici della serata.

Andrea Lazzari, presidente del Comites, nell’affrontare il secondo punto all’ordine del giorno ha manifestato la propria soddisfazione per il risultato riscosso. Ed infatti, tolte le spese il Comites ha ottenuto utili per circa tremila euro. Lazzari, comunque, ha tenuto a precisare che, al di là del profitto economico, il beneficio maggiore è stato in termini di visibilità e proiezione dell’immagine.

Per quanto riguarda il lavoro delle Commissioni, Adriana Bonezzi ha fatto presente al Consigliere Lapadura il desiderio dei membri del Comites di essere più presenti alle iniziative ed eventi organizzati dall’Ambasciata e di partecipare alle missioni dell’Ambasciatore Guariglia qualora queste coinvolgano le comunità italiane residenti nella Circoscrizione Consolare.

Il Consigliere Lapadura ha apprezzato l’interesse dei membri del Comites, assicurato che riferirà all’Ambasciatore quanto richiesto ma ha anche precisato che vi sono missioni ufficiali dell’Ambasciatore che per il suo carattere sono limitate ad ambiti particolari. Ha poi colto l’occasione per illustrare «grosso modo» il lavoro che realizza la cancelleria consolare a tutela dei connazionali mettendo l’accento sull’assistenza alle vittime della violenza di genere e ai detenuti nelle carceri spagnole.

Si è poi discusso sulla situazione attuale della «Scuola Materna Italiana» e, in generale, della Scuola Statale Italiana di Madrid e delle iniziative del Comites in ambito culturale.

Lazzari ha poi proposto alcuni progetti che il Ministero degli Esteri potrebbe finanziare e che il Comites di Madrid potrebbe fare propri. Tra questi, uno studio sull’emigrazione femminile in Spagna.

In ultimo, si è parlato del tradizionale evento di fine anno, nel corso del quale si consegnerà il «Premio all’Italianità». A causa della pandemia, non era più stato possibile organizzare questa manifestazione. Ora pare essere giunto il momento di ripristinarla. L’evento potrebbe essere ospitato dal «Círculo de Bellas Artes» ed è prevista una spesa di circa otto o nove mila euro.

Redazione Madrid

