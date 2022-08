Comité de Transporte espera cerrar el año con el pasaje urbano en 1 dólar

Entornointeligente.com /

– Publicidad – De acuerdo al Comité de Usuarios del Transporte Público , para antes de finalizar el 2022 se prevé que el pasaje urbano en el país tenga un costo de un dólar , resaltando que actualmente están cobrando 2, 3 y 4 Bs. en gran parte del territorio nacional.

Esta información fue dada a conocer por Luis Alberto Salazar, director del Comité de Usuarios de Transporte Público, quien señaló que la tarifa del pasaje urbano debe calcularse al precio de la moneda estadounidense .

«Los costos de reposición del transporte público van cabalgando con el dólar. Hasta que aquí no haya una economía estable, no podemos hacer ni siquiera cálculos de tarifa , porque no hay parámetros para hacerlo. Nosotros creemos que para finales de año estará alrededor de un dólar. Lo que pasa es que el gobierno nacional no quiere asumir eso como tal», apuntó.

Salazar, apuntó que en distintas regiones del país ya están cobrando el pasaje hasta en tres bolívares en las rutas cortas y cuatro bolívares en los trayectos largos, aunque muchas rutas siguen cobrando lo establecido por las autoridades de transporte que han indicado que el pasaje debe estar fijado en 2 Bs.

El director señala que » se están aumentando anárquicamente las tarifas en todo el territorio nacional porque el Instituto Nacional del Transporte Terrestre avala cualquier tipo de incremento del transporte con tal de que no se elimine o perjudique la movilización de los usuarios».

Texto e imagen de El Impulso

