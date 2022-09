Comissário europeu diz que «ninguém pode afastar risco de recessão»

Entornointeligente.com /

O comissário europeu para a Economia, ​​​​​​​Paolo Gentiloni, afirmou esta quinta-feira que, nos próximos meses, «ninguém pode afastar o risco de recessão», salientando as incertezas do atual momento na Europa.

«Os riscos estão lá. Nos próximos meses, ninguém pode afastar o risco de recessão», afirmou Paolo Gentiloni, que discursava hoje na Academia Socialista, que decorre na Batalha, em Leiria, até domingo.

Apesar de notar que a Europa não está numa recessão e que regista «um nível decente de crescimento», o responsável realçou que «há incertezas» quanto ao atual momento, face à inflação e à crise energética.

Subscrever «Estamos num momento difícil», admitiu, recorrendo à expressão «O inverno está a chegar» («The Winter is coming», da série televisiva «Guerra dos Tronos») para afirmar que a Europa poderá ter «um dos mais difíceis invernos de que há registo», num momento «cheio de contradições e incertezas».

Durante o seu discurso, o comissário europeu constatou que, em fevereiro de 2021, a contribuição da energia para a inflação era negativa, neste momento situa-se próxima dos 40% e, apesar de todas as dificuldades, o mercado laboral na Europa «está muito interessante», com o «mais baixo nível de desemprego em muitos anos».

Gentiloni recordou a pandemia e a guerra na Ucrânia como dois eventos que mudaram a perceção da situação económica e política, mas também a perceção dos europeus de si próprios.

«A reação a esses eventos extraordinários foi, na minha perspetiva, boa», disse, apontando para as medidas da União Europeia para combater a pandemia e os seus efeitos económicos, mas também a rápida ação de Bruxelas na definição de sanções contra a Rússia.

Esse passado recente aumentou a exigência dos cidadãos junto das instituições europeias, referiu, considerando que há «uma grande expectativa» de que a Europa consiga estar à altura de reagir à crise energética, apesar de não ter «muitos poderes nos tratados de energia».

Para além de ser necessário dar uma resposta a essa mesma crise, Paolo Gentiloni considerou que as medidas que vierem a ser avançadas não podem descartar a estratégia de transição climática já definida por Bruxelas.

«Seria louco, por causa desta crise, esquecermos os nossos compromissos e a liderança europeia na transição verde», apontou, frisando que um reforço nessa estratégia levará a uma Europa mais independente de combustíveis fósseis, nomeadamente de origem russa.

«Não podemos excluir o facto de nos próximos meses, parte do nosso espetro político e opinião pública vai protestar e dizer que com as sanções estamos a afetar a nossa própria economia e a questionar se vale a pena o esforço», afirmou Paolo Gentiloni.

«É por essa razão que temos que nos lembrar do que está em causa. Há um regime autocrático que usa o poder militar para ocupar uma nação europeia independente», referiu o responsável, membro do Partido Democrático italiano que disputa no final deste mês as eleições gerais, onde o partido de extrema-direita FdI (Fratelli d’Italia) é apontado como potencial vencedor.

