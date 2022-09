Comissão Europeia garante mais 170 mil doses de vacinas contra a varíola-dos-macacos

Entornointeligente.com /

A Comissão Europeia contratualizou mais de 170 mil doses de vacinas contra a varíola-dos-macacos. O anúncio desta terça-feira reforça a possibilidade de avançar com a vacinação preventiva na maioria dos países europeus, apesar de ainda não se saber como será feita a distribuição das mesmas. A comissária europeia da Saúde, Stella Kyriakides, adianta em comunicado que as novas doses estarão disponíveis antes do final deste ano.

Numa fase em que os casos confirmados de varíola-dos-macacos ( monkeypox ou VMPX) têm diminuído, a compra das vacinas de terceira geração da farmacêutica dinamarquesa Bavarian Nordic juntam-se às primeiras compras conjuntas da Comissão Europeia: 110 mil doses no final de Maio e 54 mil em Julho. No total, são já mais de 330 mil doses compradas.

Na primeira acção conjunta de aquisição de vacinas, Portugal recebeu 2700 doses (a única entrega feita até à data). No entanto, este número tem vindo a ser considerado «limitado» ou «escasso» pela Direcção-Geral da Saúde (DGS), face à intenção de avançar com a vacinação preventiva – um alargamento que permitiria imunizar pessoas com múltiplos parceiros sexuais. Uma das opções que tem sido discutida e já recomendada pela Agência Europeia do Medicamento é a administração intradérmica, que permitirá vacinar mais pessoas por frasco.

Esta limitação no acesso às vacinas deve-se ao modo como foram divididas entre os estados-membros: «Como as doses foram distribuídas per capita – os países maiores tiveram mais doses e os mais pequenos menos, independentemente da dimensão dos casos que estão a sofrer», comentava Margarida Tavares, porta-voz da DGS para este surto, em declarações ao PÚBLICO no final do mês de Julho.

A Imvanex , nome da vacina da Bavarian Nordic na Europa, não é uma vacina exclusivamente contra a varíola-dos-macacos . Esta vacina foi aprovada para conferir protecção contra a varíola humana em 2013, sendo que parece também ter eficácia contra a varíola-dos-macacos ( monkeypox ou VMPX). Nos Estados Unidos, onde recebeu o nome de Jynneos, a vacina está aprovada para ambas as doenças.

A vacina tem uma vantagem em relação a outras gerações de vacinas contra a varíola – daí ser cunhada de vacina de terceira geração . A Imvanex tem uma forma modificada do vírus, mas que não causa doença nos humanos e não se consegue reproduzir nas células humanas. Mas, devido à sua parecença com o vírus da varíola, prevê-se que os anticorpos produzidos contra esse vírus também possam dar protecção contra o VMPX.

Margarida Tavares adiantava ainda a hipótese de que as vacinas não utilizadas poderiam ser redistribuídas pelos países mais necessitados. Para já, essa opção não avançou. Há mais 170.920 doses de vacinas que poderão vir a ser distribuídas, novamente, de acordo com a população – o que poderá garantir cerca de mais 4000 vacinas em Portugal.

«Apesar de termos visto o número de casos de VMPX a cair na União Europeia ao longo das últimas semanas, a ameaça ainda não passou e não podemos baixar a guarda. Devemos manter os esforços para proteger os nossos cidadãos, especialmente os mais vulneráveis», lê-se no comunicado da comissária europeia da Saúde, Stella Kyriakides.

Neste momento há mais de 52 mil casos confirmados em todo o mundo, a esmagadora maioria em países em que o vírus não está habitualmente presente. No continente europeu a tendência é, ainda assim, de decréscimo. Portugal, por exemplo, registou na última quinta-feira a semana com menor número de casos desde o final de Junho – mais 25 casos, somando 871 desde Maio.

O director da Organização Mundial da Saúde para a Europa afirmou mesmo que «podemos eliminar a transmissão entre humanos» da doença nesta região do globo.

A principal preocupação é, nesta fase, o continente americano, em que Estados Unidos (20.733 casos confirmados) e Brasil (5409) têm disparado o número de infecções registadas.

