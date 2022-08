Comisión del Senado reanuda discusión del proyecto de 40 horas

Entornointeligente.com /

Tras indicaciones ingresadas por el Gobierno, la Comisión de Trabajo del Senado reanudó la discusión del proyecto que rebaja la semana laboral a 40 horas. La ministra del Trabajo, Jeanette Jara, estuvo presente en la instancia y destacó la gradualidad de la iniciativa Compartir Twittear Compartir Imprimir Enviar por mail Rectificar

La Comisión de Trabajo del Senado reanudó este miércoles la tramitación del proyecto que rebaja la semana laboral a 40 horas. Esto, luego de que el Gobierno ingresara las indicaciones para reactivar su tramitación.

La ministra del Trabajo, Jeanette Jara , estuvo presente en la instancia y destacó la gradualidad del proyecto, que «permita a las empresas ajustar sus procesos productivos y absorber la reducción con el menor impacto posible».

Gobierno presenta indicaciones a proyecto de 40 horas laborales: «Está un paso más cerca de hacerse realidad» Asimismo, la secretaria de Estado relevó la necesidad de «un acompañamiento especial y activo a la micro y pequeña empresa durante el tiempo de implementación de la reducción de jornada.

El proyecto apunta a una implementación gradual de las 40 horas laborales. De este modo, buscan reducir la semana laboral a 44 horas para el primer año de la ley; a a 42 para el tercero y 40 para el quinto.

«La evidencia muestra que los países a medida que van disminuyendo sus horas de trabajo se van desarrollando y a la vez se produce un efecto que va aumentando el Producto Interno Bruto», afirmó la titular de Trabajo en la comisión.

Dentro de las indicaciones presentadas por el Ejecutivo, consideran extender los alcances de la reducción de jornada a la mayor parte de las categorías contenidas en el Código del Trabajo, no solo del artículo 22 del Código del Trabajo, lo que implica abordar las jornadas especiales, como es el caso de trabajadoras de casa particular o choferes y auxiliares de locomoción colectiva interurbana, entre otros.

Recordemos que el Gobierno colocó suma urgencia al proyecto. De este modo, el Senado tendrá que discutir y despachar la iniciativa en un plazo de 15 días.

Cruz-Coke pide revisar suma urgencia Durante el desarrollo de la comisión, el presidente de la instancia, el senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli), pidió evaluar la urgencia al proyecto, considerando la cantidad de actores que buscarían exponer su mirada.

«Yo se que este proyecto lleva bastante tiempo como moción, pero esto es prácticamente un proyecto nuevo, porque tiene además una serie de incentivos a las pymes (…) que hace que este proyecto innove respecto de la moción parlamentaria que nosotros vimos antes», sostuvo.

Por su parte, el presidente de la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conapyme), Rafael Cumsille , manifestó su discordancia con el proyecto, apuntando que «estamos viviendo una caída brutal en las ventas del comercio a lo largo del país y las autoridades lo saben».

«Una cosa es juntarse con los dirigentes y otra es que que hayan recogido nuestras inquietudes, porque en esa propuesta no están (…) Los acuerdos llegados con la CPC o la CUT no tienen nada que ver con la realidad de la Conapyme. No es lo mismo las grandes superficies comerciales con las pymes», espetó Cumsille.

