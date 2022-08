Comisión de Ética debe marcar una posición bien clara en caso de Freddy Díaz

Entornointeligente.com /

Indicó que como Parlamento no se puede aceptar ningún tipo de violencia, venga de donde venga, indicando que el equipo técnico de la Comisión de Ética, propondrá hoy el inicio del proceso de indagación, iniciativa que espera ser apoyada por sus integrantes. «Nosotros hacemos juicios políticos, acá, considero que la Comisión de Ética tiene que marcar una posición bastante clara respecto a este tema, porque este tipo de posiciones no se pueden dar, no podemos avalar este tipo de conductas y de delitos y que esperamos que este delito sea sustentando y validado por el Ministerio Público», dijo en RPP. En ese sentido, Paredes sostuvo que está bastante claro que se cometió un grave delito, teniendo en cuenta que al ser congresistas deben ser bastantes respetuosos a los principios de ética, por lo que no se puede beber licor o cometer actos ilícitos en un espacio institucional. Lea también: [ Congreso: Comisión de Ética vera hoy caso de congresista Freddy Díaz ] Asimismo, explicó que en estos casos antes de tomar una decisión final pasan por una serie de procedimientos, por ejemplo, la indagación tiene un tiempo de 20 días, mientras que la investigación toma un total de un mes, por lo que se estaría hablando de dos a tres meses. Además, refirió que como máxima sanción está la suspensión por 120 días, luego enviar la investigación a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para ver su eventual desafuero. «Es una opinión, lo ideal sería que se desafore, espero que eso se apruebe cuando lleguemos al pleno, pero se va a proponer de acuerdo al trabajo de investigación que haga el equipo de Ética», agregó. Respecto a las declaraciones efectuadas por el vicepresidente del Congreso, Wilmar Elera, indicó que el lunes 8 de agosto verán este caso de oficio, porque no se pueden aceptar este tipo de opiniones de ninguna persona, menos de un integrante de la Mesa Directiva. (FIN) JCC Más en Andina: ?? La ministra de la Mujer ( @MimpPeru ), Diana Miloslavich, dijo esperar que la Comisión de Ética sea «contundente» en el caso del congresista Freddy Díaz, acusado de haber abusado sexualmente de una trabajadora de su despacho. https://t.co/JAcPjQ11wY pic.twitter.com/rNIWhOx5Ai

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 2, 2022 Publicado: 2/8/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com