Comisión de Sacaba y Senkata no convocó a implicados del MAS

La Comisión Mixta de legisladores que investiga los hechos de octubre y noviembre de 2019 no convocó a las exautoridades del Movimiento Al Socialismo (MAS) implicadas en este caso, y sólo recogió datos de los funcionarios del Gobierno transitorio, denunció el diputado Amilcar Barral (UD), que es miembro de esa comisión.

“Solamente quieren culpar a los que están en este Gobierno y dejar en impunidad a los del anterior Gobierno. Si algún momento se quiere direccionar por un tema político para procesar, nosotros no vamos a ser partícipes del informe final y vamos a hacer un informe por minoría (…). No se convocó a ninguno del MAS; podían hacerlo, pero no se los convocó”, indicó.

Indicó que, por ejemplo, podían citar al exministro de Gobierno Carlos Romero o al exviceminsitro de Régimen Interior José Luis Quiroga, mencionado varias veces como uno de los promotores de la violencia.

La comisión que investiga los hechos de Senkata y Sacaba determinó el pasado martes que el ministro de Defensa, Fernando López, iba a ser procesado penalmente por incumplimiento de deberes por la falta de respuesta a la solicitud enviada; sin embargo, se recibió una respuesta escrita al respecto y se aclaró que se envió una nota equivocada.

El diputado señaló que, de momento, el único ministro que tiene un proceso penal en su contra es Arturo Murillo, porque no se presentó a declarar y tampoco envió una respuesta escrita.

Comisión pide más respaldo

Sobre el trabajo de la comisión, el diputado Amilcar Barral informó que cuentan con un equipo reducido de apoyo para la revisión de la información y que pidieron a las cámaras de Diputados y Senadores que envíen más personal de respaldo, para acelerar el trabajo antes del cierre de la gestión.

