Comisión de Presupuesto rechazó 13 traslados de partidas al MEF por 24.5 millones de dólares

Entornointeligente.com / Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn WhatsApp

En la sesión de este miércoles, la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional (AN) consideró las solicitudes de créditos adicionales y traslados de partidas a unas 16 instituciones gubernamentales, para una serie de proyectos a pocos meses de culminar esta gestión.

La Comisión rechazó 13 traslados de partidas al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por el orden de 24.5 millones de dólares

Según el diputado Benicio Robinson, presidente de esa Comisión de trabajo, estos traslados trastocan el 50% del presupuesto establecido para la próxima administración.

Mientras que la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), recibió la aprobación de 276 mil 444 de dólares para el pago de una nueva emisión de chances y billetes.

Al Ministerio de Salud se le aprobó cinco traslados de partidas por un monto de 5.4 millones. Miguel Mayo, ministro de Salud, sostuvo que se trata de pedidos pendientes de necesidades regionales de medicamentos, rayos X e insumos quirúrgicos.

La Autoridad Marítima de Panamá, le fueron aprobados 2.6 millones de dólares.

PRESUPUESTO | rechazan 13 traslados de partidas a @MEFPANAMA por el orden de los B/.24.5 millones para evitar comprometer el presupuesto más allá de junio de 2019. pic.twitter.com/1gkhroFv6T

— Asamblea Nacional (@asambleapa) 10 de abril de 2019

MÁS INFORMACIÓN

¿Deseas opinar sobre este artículo? Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn WhatsApp Share this: Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Google+ (Se abre en una ventana nueva) Relacionado ← Previous ¿Qué debemos saber para comer mejor? Este jueves 21 de marzo se celebra el Día Mundial de la Poesía Next → You May Also Like Lluvias intensas provocan inundaciones en Río de Janeiro abril 10, 2019 admin Comentarios desactivados en Lluvias intensas provocan inundaciones en Río de Janeiro Comerciantes califican de absurdo pedir datos privados a quien compre pirotecnia marzo 28, 2019 admin Comentarios desactivados en Comerciantes califican de absurdo pedir datos privados a quien compre pirotecnia Juicio Oral contra 8 acusados por homicidio y robo en Banco General será el 1 de abril marzo 30, 2019 admin Comentarios desactivados en Juicio Oral contra 8 acusados por homicidio y robo en Banco General será el 1 de abril El Tiempo Caracas 23 ° algo de nubes humidity: 88% wind: 1m/s ENE H 21 • L 19 33 ° Fri 29 ° Sat 27 ° Sun 29 ° Mon Weather from OpenWeatherMap Suscribirse a Blog por correo electrónico Ingrese su dirección de correo electrónico para suscribirse a este blog y recibir notificaciones de nuevos mensajes por correo electrónico.

Correo electrónico

CULTURA CULTURA Fallece cantante colombo-venezolano Pastor López a los 74 años | Noticias abril 11, 2019 admin Comentarios desactivados en Fallece cantante colombo-venezolano Pastor López a los 74 años | Noticias CULTURA Mitos y verdades sobre la vida y música de Kurt Cobain abril 11, 2019 admin Comentarios desactivados en Mitos y verdades sobre la vida y música de Kurt Cobain CULTURA ‘¡Shazam!’, un niño grande y las próximas películas del universo de DC Comics abril 11, 2019 admin Comentarios desactivados en ‘¡Shazam!’, un niño grande y las próximas películas del universo de DC Comics CULTURA Para conmemorar a los ancestros: Festival Qingming en China | Noticias abril 11, 2019 admin Comentarios desactivados en Para conmemorar a los ancestros: Festival Qingming en China | Noticias

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com