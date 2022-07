Comisión de Contraloría pide destitución inmediata Rodríguez Laprea de Monómeros

Entornointeligente.com /

La Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional venezolana de 2015 aprobó, con el voto de 7 diputados, el informe sobre las irregularidades perpetradas por funcionarios públicos, titulares de las gerencias en las empresas Pequiven-Monómeros, bajo control del Gobierno Interino y el parlamento a partir del año 2019. El informe declara la responsabilidad política en los hechos irregulares sobre el gerente Monómeros Colombo Venezolanos, Guillermo Rodríguez Laprea, debido a que ocultó información a la Asamblea Nacional con el propósito de impedir que se conozca la verdad sobre la contratación con la empresa Lyon Street, una empresa a la cual representó anteriormente, para proponerle un negocio jurídico a Monómeros que, según opinión del procurador especial Enrique Sánchez Falcón, en su comparecencia, que si era para gestionar la licencia, tal contratación era «innecesaria». «No queda duda de que la empresa Monómeros corría el riesgo de una toma, no «hostil» sino sutil: en un acuerdo de colaboración empresarial con Lyon Street, a la cual, se le da la transferencia de casi todas las competencias de Monómeros en el negocio que es su misión y en el reparto de beneficios y utilidades, si los hubiere, el 40% sería para Monómeros y el 60% para Lyon Street», señala el documento. Igualmente, se recomienda declarar responsabilidad política y destitución inmediata de su cargo a la presidenta de la Junta Administradora ad hoc de Pequiven, Diana Bracho, también recae responsabilidad en torno a la situación de Monómeros, que no atendió la responsabilidad que su alto cargo le impone de velar por el buen funcionamiento y la transparencia en el desempeño de la Junta Directiva de Monómeros, filial de Pequiven. Recomiendan en el informe que se dé cumplimento a los acuerdos de la Comisión de Contraloría, sobre la estructuración total de la junta directiva de Monómeros Colombo-Venezolano, así como la realización de una auditoría interna. Solicitan remitir el presente informe a la directiva de la Asamblea Nacional, a los fines de que se haga lo conducente legal y administrativamente en protección de estos activos de la República. «Además, para que no continúe recayendo sobre la Asamblea Nacional legítima, ni sobre el Gobierno Interino la descomunal campaña de desprestigio que tiene su soporte y su justificación en funcionarios que han debido ser removidos de sus cargos, tal y como reiteradamente lo solicitamos desde esta Comisión». Igualmente, requieren remitir el presente informe a la Superintendencia de Supersociedades de Colombia, así como también a la Comisión de Empalme del Gobierno Electo de Colombia, con el propósito de notificar sobre todo el proceso llevado por esta Comisión Permanente de Contraloría, así como su resultado. El informe fue votado por los diputados Macario González, presidente de la comisión, además de Ismael León, Ismael García, Carlos Lozano, José Luis Pirela, Marco Aurelio Quiñones y Elías Bessi, el resto de los integrantes de la instancia parlamentaria al momento de la votación estaba ausente.

LINK ORIGINAL: Petroguia

Entornointeligente.com