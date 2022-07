Comisión de Alto Nivel Anticorrupción sesionará este martes 19 de julio

Entornointeligente.com /

Entre los temas a tratar, se tendrá la presentación del Plan de Trabajo al 2023, a cargo de la Presidencia de la CAN, y se contará con informes del OSCE, el Ministerio de Relaciones Exteriores y SERVIR, en relación con las contrataciones del Estado, el proceso de adhesión del Perú a la OCDE y los avances para asegurar la idoneidad en el servicio civil, respectivamente. Asimismo, se discutirá la viabilidad de diversas iniciativas normativas en materia de integridad y lucha contra la corrupción, como el fortalecimiento de los mecanismos de protección e incentivos para la denuncia de actos de corrupción. En adición a ello se determinarán las acciones a desarrollar para fortalecer desde la CAN Anticorrupción la integridad en el contexto de las Elecciones Regionales y Municipales 2022. También lea: [ Ministro de Justicia: soy respetuoso de la Constitución y no he agraviado al Congreso ] Cabe recordar que en su sesión 40°, los integrantes de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) eligieron al doctor José Ávila Herrera, como nuevo presidente de este espacio de articulación estratégica, a partir de lo cual el también titular de la Junta Nacional de Justicia efectuó una ronda de diálogo y reuniones de trabajo con sus diversos miembros. A la cita se ha confirmado la presencia de los titulares del Poder Judicial, la Presidencia del Consejo de Ministros, la Defensoría del Pueblo, el OSCE, SERVIR, Confiep, el Consejo de la Prensa Peruana; así como representantes del Congreso de la República Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Cámara de Comercio de Lima, Proética, entre otras instituciones del sector privado y la sociedad civil. Sobre la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción está integrada por las máximas autoridades del Congreso de la República, el Poder Judicial, de la Presidencia del Consejo de Ministros, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, del Tribunal Constitucional, de la Junta Nacional de Justicia, del Ministerio Público, de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, de la Asociación de Municipalidades del Perú y del Acuerdo Nacional. La CAN también cuenta con la participación de 15 miembros observadores, representantes de instituciones públicas, privadas y la sociedad civil. La elección del presidente de este grupo de trabajo se produce cada dos años. (FIN) NDP/GSR/CVC JRA Más en Andina: Próxima Mesa Directiva del Congreso debe tener alto consenso, señala el vocero de la bancada Alianza Para el Progreso, Eduardo Salhuana. ?? https://t.co/tmKikkgr07 pic.twitter.com/qOQ3tlgMUK

