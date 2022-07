Comienza el rodaje de una serie adaptada de una novela de amor de Vargas Llosa #14Julio

Entornointeligente.com /

La producción es de W Studios y David Azcano se sumó a la producción como cinematógrafo

El nuevo servicio de streaming por suscripción ViX+, ligado a Univisión y Televisa, anunció este miércoles que la serie «Travesuras de la niña mala», inspirada en la novela del Premio Nobel Mario Vargas Llosa, empezará a rodarse este mes en París y en Londres. Los argentinos Juan Pablo Di Pace («The Mattachine Family», «Fuller House», «A.D. The Bible Continues», «Dallas» y «Mamma Mia») y Macarena Achaga («La doble vida de Estela Carrillo», «Luis Miguel: la serie» y «La bella y las bestias») protagonizan la serie. El guion es de la española María López Castaño, que ha escrito series como «Valeria», «Diablo Guardián», «Gran Hotel» y «Los hombres de Paco», mientras que detrás de la cámara estará el cubano-uruguayo Alejandro Bazzano, director de «La casa de papel», «Inés del alma mía», «No te puedes esconder», «Los hombres de Paco», «Mar de plástico» y «Noche Americana». La producción es de W Studios y David Azcano («La casa de papel», «Sky Rojo», «Bosé» e «Isabel») se sumó a la producción como cinematógrafo. «Es un privilegio hacer el papel de Ricardo Somocurcio, quizá el héroe más idealista de Mario Vargas Llosa cuando se trata de amor. Un traductor cuyo amor eterno por ‘la niña mala’ transciende tiempo y espacio», dijo Juan Pablo Di Pace en un comunicado. El actor, director, modelo y cantante interpretará a Somocurcio de los 25 a los 55 años -desde la década de los sesenta hasta los ochenta- en París, Londres, México, Madrid y Tokio. «Realmente es el papel de mis sueños», agregó. Patricio Wills, presidente de W Studios, dijo que no solo están grabando en los lugares originales de la historia en Europa, sino representando «con precisión una era que marcó un cambio drástico en la cultura mundial». «Estoy encantado y agradecido de poder rodar una serie basada en una de mis novelas preferidas de Mario Vargas Llosa, recrear el convulso universo de esta tormentosa historia de amor es un desafío emocionante, y no me cabe duda de que será un gran éxito», apuntó a su vez Bazzano. «Travesuras de la niña mala» relata la romántica historia de la inconformista y aventurera Arlette y su amor de la adolescencia, Ricardo, que está atrapado en una rutina previsible. Gracias a ella, Ricardo aprende a salir poco a poco de su elemento. La vida de los dos personajes se entrelaza en el transcurso de 40 años de encuentros en Lima, Paris, Madrid, Tokio y Londres, entre otras ciudades. Como parte del recién lanzado ViX+, el mayor servicio de «streaming» (transmisión en continuo) en español, el nuevo nivel con suscripción (SVOD) ViX+ se lanzará el 21 de julio con más de 10.000 horas de contenido prémium, que en su primer año incluirá más de 50 series y películas de ViX+ Original.

LINK ORIGINAL: ElSiglo

Entornointeligente.com