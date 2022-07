Comic-Con San Diego 2022: cuáles son los próximos estrenos de Marvel y DC

Entornointeligente.com /

Con estrenos muy esperados y aclamados por los fanáticos, te dejamos las novedades que se presentaron en la convención internacional de cómics más importante del mundo, y que llegarán a las pantallas de todo el mundo para que sigas disfrutando de este apasionante mundo.

Los anuncios de Marvel Studios: Kevin Feige dio a conocer que Black Panther: Wakanda Foreve r será el último largometraje de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel. Ant-Man and the Wasp : Quantumania dará inicio a la Fase 5. Se estrenará el 17 de febrero de 2023. Kathryn Newton será la nueva Cassie Lang. Ojo, porque en el primer póster del filme aparece Kang el Conquistador, el próximo gran villano del MCU: Es oficial: Daredevil tendrá su propia serie en Disney + . Su nombre es Daredevil: Born Again, tendrá un total de 18 episodios y, por supuesto, estará protagonizada por Charlie Cox y Vincent D'Onofrio . Se estrena en primavera de 2024. No obstante, el personaje igualmente aparecerá en She-Hulk. Tal y como adelantaron algunas filtraciones previo al panel de Marvel en la Comic-Con 2022 , el Capitán América de Anthony Mackie tendrá su película en solitario: Captain America: New World Order . Su estreno está previsto para el 3 de mayo de 2024. También es oficial la película de los Thunderbolts . Formará parte de la Fase 5 y se estrena el 24 de julio de 2024. El icónico M.O.D.O.K. debutará en el Universo Cinematográfico de Marvel en Ant-Man and the Wasp: Quantumania . Bill Murray es otro de los grandes fichajes. James Gunn anunció que Guardianes de la Galaxia Vol. 3 es el fin de una era para estos personajes en el Universo Cinematográfico de Marvel . «Algunas historias tienen un final, pero no significa que todos mueran», dijo el cineasta. Se estrena el 5 de mayo de 2023. El actor Chukwudi Iwuji dará vida a Alto Evolucionador, el principal villano de Guardianes de la Galaxia Vol. 3 . Veremos, además, a Baby Rocket . She-Hulk debuta en Disney+ el próximo 17 de agosto. Secret Invasion llega de manera exclusiva a Disney+ en primavera de 2023. La segunda temporada de Loki verá la luz en verano de 2023. De momento, eso sí, todavía no tiene fecha concreta. La tan esperada película de Blade se estrenará el 3 de noviembre de 2023. Echo , la nueva serie original de Marvel Studios , aterriza en verano de 2023 de forma exclusiva en Disney+. Ironheart se estrena en otoño de 2023 en Disney+. Era cuestión de tiempo para que los dirigidos por Kevin Feige anunciaran Agatha: Coven of Chaos . Se estrena en invierno de 2023. La película de Los 4 Fantásticos ya tiene fecha de estreno: 8 de noviembre de 2024. Se confirma otra filtración. La próxima película de los Vengadores será Avengers: The Kang Dynasty . Llega a la pantalla grande el 2 de mayo de 2025. Sí, todavía queda mucho tiempo de espera. Media año después de The Kang Dynasty , la agrupación de superhéroes volverá en Avengers: Secret Wars . Su fecha está prevista para el 7 de noviembre de 2025. Marvel Studios bautizó como The Multiverse Saga a todas las películas entre la Fase 4 y la Fase 6 de su universo cinematográfico. Tenemos al fin el primer tráiler de Black Panther: Wakanda Forever . Se estrena el 11 de noviembre del presente año. Algunos de los anuncios de DC: Black Adam Puede que Zack Snyder se haya apartado de la Liga de la Justicia, pero el universo cinematográfico construido por DC Films continúa a todo ritmo y con la intención de continuar rompiendo moldes, lo cual pasa por el regreso de superhéroes icónicos y la entrada en escena de mitos que han llevado demasiado tiempo en la recámara. Se estrenará el 21 de octubre de 2022.

Shazam! Fury of the Gods En esta nueva aventura, Billy Batson y su familia deberán enfrentar nuevos retos y villanas fuera de serie, en la forma de Lucy Liu y Helen Mirren, dos de las grandes incorporaciones de esta nueva entrega, junto con Rachel Zegler. Tendrá su estreno el 16 de diciembre de 2022.

Batgirl Con fecha de salida en diciembre de este año, San Diego fue testigo del nuevo gameplay centrado en Barbara Gordon, alias Batgirl, la última de los 4 protectores de Gotham, los cuáles podremos elegir para combatir el crimen en la ciudad, después de la supuesta muerte de Bruce Wayne.

Aquaman y el Reino Perdido Con fecha de estreno el 17 de marzo de 2023, esta secuela llegará con nuevos personajes y estará enfocada en ese momento exacto cuando se desate un poder antiguo. Es en ese instante cuando Aquaman deberá forjar una alianza incómoda con un personaje, aunque esto lo hace con la firme convicción de proteger la Atlántida y el planeta Tierra de una devastación irreversible.

Blue Beetle Esta película con vistas a estrenarse el 18 de agosto de 2023, estará protagonizada por el actor Xolo Maridueña y presentará un disfraz del personaje casi idéntico al que aparece en los comics originales.

