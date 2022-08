¿Comes en el trabajo? Aldi tiene la solución a este problema

Entornointeligente.com /

Para muchos españoles, la vuelta a la rutina se está haciendo cuesta arriba. Adaptarse de nuevo a los madrugones, una dura jornada laboral y tener que llevar a los niños de nuevo al colegio, hace que, en muchas ocasiones, apenas tengas tiempo para comer tranquilamente y saborear lo que hayas preparado. Una situación que Aldi quiere ayudarte a solucionar con este producto capaz de tener tu comida siempre en su punto en cualquier momento del día.

La cadena de supermercados alemana comienza esta etapa del año de la mejor manera posible, algo que agradecen sus clientes, ya que, durante estos últimos compases del mes de agosto, está sorprendiendo a conocidos y a extraños con una gran variedad de productos que serán de mucha utilidad en tu vida cotidiana.

Almuerza como en casa con esta fiambrera de Aldi La fiambrera eléctrica AMBIANO es la opción perfecta para aquellos que no puedan calentar su comida en el trabajo , bien porque no cuenten con un microondas en su oficina, o bien porque tengan que ir de un lado a otro durante su día a día. Con este producto ya no tendrás que preocuparte por comer tus alimentos fríos, ya que, gracias a su potencia de 40 W , siempre tendrás tu comida a la temperatura ideal.

Su diseño rectangular se divide en dos compartimentos interiores , en los que podrás preparar un primer y segundo plato. Ambos suman una capacidad nada desdeñable de 950 mL . Además, en su parte superior, justo en su tapa extraíble , se encuentra un pequeño recipiente sobre el que podrás guardar los cubiertos que necesites.

Diseñada para que comas en la oficina o en el coche No debemos de olvidar que este producto de Aldi ha sido diseñado con un cierre de clips ajustables que evitará que el contenido del interior de la fiambrera pueda llegar a verterse. Además, con su asa de transporte , podrás llevarla cómodamente de un lado a otro.

Esta fiambrera eléctrica AMBIANO cuenta con una válvula de expulsión de vapor extraíble , que se encargará de que la no se condense el recipiente interior, evitando que la comida pueda llegar a estropearse. Un producto que está adaptado para todo tipo de situaciones, ya que cuenta con dos tomas , una para el coche y otra de corriente , ambas de bajo consumo, y que te permitirán comer tanto en la oficina como en tu automóvil.

No pases hambre durante tu regreso a tu rutina, ya que con esta fiambrera eléctrica AMBIANO comerás como en casa. Por tan solo 14,99 euros podrás hacerte con este producto que Aldi ha puesto a la venta y tiene disponible en cualquiera de sus tiendas o en su propia página web.

Source link

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com