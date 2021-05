Comercios implementan el pago móvil para dar vuelto de divisas

El pasado 12 de febrero el Banco Central de Venezuela informó que el país registraba en ese momento una inflación acumulada en 2020 de 2.959,84%, la cual fue menor a la de 2019. No obstante, el bloqueo económico, financiero y comercial al que es sometida la nación hace que los bolívares se devalúen en poco tiempo.

Esta dinámica actual de la economía obliga a los venezolanos a decidir de manera abrupta si gastar los bolívares que tiene disponible en su cuenta bancaria o comprar divisas para respaldar sus ahorros, siendo la última opción la más viable y corresponde a las transacciones en efectivo hechas a diario en moneda extranjera.

Pero ¿qué ocurre cuándo tampoco hay efectivo para dar el cambio en divisas? Este es un dilema del día a día porque los consumidores intentan pagar sus bienes y servicios para satisfacer necesidades; y los comerciantes buscan vender sus productos, todo el proceso sin que ambas partes sean consumidos por la inflación.

Ante la falta de bolívares en efectivo, en diversos comercios de la ciudad capital se implementa el pago móvil como sistema de devolución del cambio a clientes que paguen su consumo en divisas. Esta modalidad ha dado continuidad a la compra y venta permitiendo resolver, al momento, la necesidad del comprador.

¿Dónde lo hacen?

La reconocida cadena de medicamentos Farmatodo es uno de los tantos comercios que aplican esta nueva modalidad. En la sucursal ubicada en la Plaza Sucre de la parroquia Sucre, como en la mayoría de los negocios, los clientes pagan sus compras en su mayoría con dólares; sin embargo, no tienen cambio.

Un cliente pagó al momento una compra de ocho dólares con un billete de $10; ahí comienzan las explicaciones y propuestas del cajero al comprador: “No tenemos cambio de 1 dólar. ¿Desea que le devolvamos el cambio en bolívares mediante pago móvil o tiene pensado agregar algo a su compra para totalizar el pago?

Esta situación para algunos suele generar confusión en la decisión y retraso para quienes esperan el avance de la cola. Finalmente, en el caso de la farmacia la persona decidió recibir el vuelto por pago móvil y en menos de un minuto el Banco Plaza del cual Farmatodo es cliente colocó en la cuenta bancaria del cliente el monto en bolívares equivalente a $2 y con tasa del BCV.

En la avenida México, en el centro de Caracas, está la Pizzería Mazzini Ristorante, un lugar acogedor de la ciudad donde al entrar recomiendan al cliente que pagará en divisas “que sea con el dinero exacto para evitar el vuelto por falta de sencillo”.

Un consumidor del local explicó que le ofrecieron devolver el vuelto mediante pago móvil, no obstante, la persona que hace la transacción no se encontraba al momento en el lugar. En ese caso, le ofrecieron tres opciones: esperar por el encargado, irse y confiar en que más tarde le llegaría el cambio y con aviso por mensaje de texto con referencia bancaria incluida o cubrir la totalidad de su billete de 20 dólares. Finalmente, ante la incertidumbre… “Yo no usaba el pago móvil porque prefiero tener mi dinero en físico, pero este problema del efectivo hizo que le pidiera a un sobrino que me afiliara a ese sistema”, comentó una persona de la tercera edad, en una caja antes de pagar en el Bodegón Actual, ubicado en la planta baja del hotel Eurobuilding, municipio Baruta. En el bodegón donde se vende en mayor parte productos exportados para el consumo, la técnica de cancelar el vuelto mediante pago móvil también es de las más usadas y que genera confianza entre la clientela regular del lugar.

Antes de la implementación del pago móvil las cadenas de comercios y locales de trayectoria en la ciudad usaban vales o tickets como constancia de que el cliente había dejado un crédito abierto para una próxima compra ante la falta del efectivo para devolver el cambio.

Si bien el empleo del pago móvil resulta una transacción segura y comprobable en cuestión de segundos para el cliente, en ocasiones las plataformas bancarias colapsan y esto dificulta la verificación inmediata del pago. Otro inconveniente se presenta cuando la persona no ha afiliado sus datos al sistema del banco, aseguran los comerciantes consultados.

Hasta ocho y 10 transacciones diarias realizan en una reconocida tienda por departamentos ubicada en el centro comercial Ciudad Tamanaco. “Hay personas que me piden que le haga pago móvil hasta por 0,20 céntimos de dólares y debo hacerlo, pero hay ocasiones en que la gente no está afiliada o la plataforma bancaria falla y nos genera retraso al momento de concretar la venta”, indicó el gerente del lugar al equipo de Últimas Noticias.

Explicó que además del pago móvil han implementado completar el cambio con bombones, chocolates en barras y utensilios pequeños de cocina que cuestan entre 1,5 y 5 dólares. “La idea es ofrecerle más opciones a nuestros clientes ante la falta de billetes de baja nominación y de monedas en divisas, que el cliente se vaya satisfecho y nosotros podamos vender”, afirmó.

Uso de cuentas personales Debido a que las cuentas bancarias empresariales no poseen el sistema pago móvil, los comerciantes explicaron que activaron cuentas personales para poder realizar los pagos inmediatos a los clientes para poder resolver el tema del los vueltos de las divisas.

“En mi caso, la administración de la empresa me transfiere diariamente una cantidad de bolívares a mi cuenta personal, de donde realizó los pagos móviles y con el cierre de caja debo pasarles la cantidad de transferencias realizadas para que lleven el control del dinero disponible”, explicó el gerente de una tienda del CCCT.

Actualmente, la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario promociona el sistema de pago móvil interbancario de comercio a persona denominado C2P, sin embargo, este solo permite el cobro del comercio a la persona, más no pagarle al cliente.

Texto e imagen de Últimas Noticias.

LINK ORIGINAL: Descifrado

Entornointeligente.com