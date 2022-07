Comercio Exterior y Turismo destaca logros y avances en primer año de Gobierno

Entornointeligente.com /

Así, señaló que esto fue posible gracias a las múltiples coordinaciones realizadas con ministerios, entidades públicas, regiones y el sector privado. «Desde que inició el Gobierno, el presidente Pedro Castillo nos dio el encargo de impulsar la reactivación económica del sector turismo y continuar trabajando a favor del comercio exterior nacional. Al año de la gestión ministerial podemos decir que los resultados han sido importantes, aún hay mucho trabajo por realizar, pero el camino está trazado», subrayó el ministro Roberto Sánchez. En ese sentido, añadió, que fueron sido trascendentales las reuniones y coordinaciones con los gobiernos regionales y locales, prestadores de servicios turísticos, guías de turismo, artesanos, exportadores, emprendedores, gremios diversos, dirigentes, agricultores y demás. «Seguiremos trabajando para lograr la recuperación del sector. Es un trabajo coordinado el que se viene realizando. Los resultados son significativos. Estamos con el pueblo y con las regiones del país. Un saludo fraternal por Fiestas Patrias», afirmó el titular del Mincetur. Resultados alcanzados Del 1 de agosto de 2021 a la fecha, la gestión ministerial dirigida por el ministro Roberto Sánchez alcanzó los siguientes logros y avances sectoriales: En turismo a) Al mes de junio, un millón de turistas extranjeros llegaron al Perú dejando divisas por un valor de 6,000 millones de soles. b) Se lograron 20.3 millones de viajes por turismo interno, logrando un movimiento económico superior a los 8,000 millones de soles. c) Se recibió del gobierno anterior cerca de 500 recursos turísticos inventariados, ahora, gracias al trabajo conjunto con gobernadores y alcaldes, se han adicionado 1,350. d) Se entregaron 54.1 millones de soles no reembolsables otorgados a 266 Mypes turísticas, 4,474 guías de turismo y 2,077 artesanos, gracias a concursos «Turismo Emprende», «Guiando al turismo a la reactivación» y «Somos Artesanía». e) Se prorrogó los plazos de pago de «Reactiva Perú» y se destinaron 70 millones de soles en subvenciones a más de 7,500 operadores turísticos. Asimismo, se dieron 200 millones de soles en microcréditos del «FAE turismo» y hoy se tiene a disposición otros 400 millones de sole para continuar su reactivación. f) Se aprobó la Ley que Regula la Explotación de los Juegos y Apuestas Deportivas a Distancia, lo que permitirá una inyección de 160 millones de soles anuales al tesoro público. g) Como resultado de la implementación de acciones intersectoriales articuladas, se eliminó el distanciamiento social en aeropuertos, permitiendo el incremento de su capacidad operativa; de igual manera, se logró la apertura de fronteras terrestres y acuáticas. h) Dos nuevas líneas aéreas iniciaron operaciones en el Perú, permitiendo incrementar la conectividad con nueve rutas domésticas desde Lima, cuatro rutas intrarregionales y cinco rutas internacionales. i) Se incorporó al proceso de promoción de inversión privada el proyecto del futuro Teleférico Cerro San Cristóbal de Lima. j) Se realizó el Congreso Nacional de Turismo y el Primer Congreso Macrorregional de Turismo del Norte, con la participación de actores de turismo de las 8 regiones de la Mancomunidad Macro Nor Oriente. k) Se socializó el proyecto Teleféricos de Choquequirao, para la viabilidad del perfil en la etapa de formulación. l) Se gestionó el incremento de la capacidad de admisión a la Llaqta de Machupicchu a 4,044 visitantes por día. m) Se impulsaron nuevas iniciativas: «Pueblos Con Encanto» y «Viajes Con Sabor». Además, de la inclusión a la actividad turística, a través de la estrategia «Turismo Comunitario» y «Turismo Social». n) Se remitirá al Congreso de la República, iniciativas legales: Ley General de Turismo, Ley para el reconocimiento de las cocinas regionales y la Ley de Turismo Comunitario. Se incorporará, además, a diferentes operadores turísticos a la formalidad. o) Con el Plan para el Fortalecimiento de Competencias en turismo del CENFOTUR se benefició a 1,360 prestadores de servicio. p) Plan COPESCO Nacional culminó 11 expedientes técnicos y 8 obras/servicios de infraestructura turística en seis regiones del Perú con una inversión superior a los a 20.1 millones de soles, además efectuó un estudio de pre inversión. q) 168,101 turistas nacionales y extranjeros, fueron atendidos, en los 44 puntos de atención de IPerú. r) El Programa Comercial de Turismo capacitó a 620 beneficiarios. Asimismo, Mincetur, a través de Promperú, brindó información estratégico-comercial a un total de 80 243 personas. En comercio exterior a) Entre julio del 2021 y 2022 se ha logrado un récord de exportaciones superior a los 62,000 millones de dólares y 5,000 productos exportados a 170 destinos a nivel mundial. b) Se han generado ahorros en más de 230 millones de soles para los aproximadamente 4,000 usuarios que han accedido al comercio exterior desde la Ventanilla Única de Comercio Exterior – VUCE. c) Entró en vigencia, para el Perú, el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP)*. d) Se realizó suscripción del TLC Alianza del Pacífico-Singapur y el l IV Protocolo Adicional Perú – Tailandia, para fortalecer la integración y las relaciones comerciales. La Alianza del Pacífico iniciará, en el segundo semestre del 2022, las negociaciones para lograr un Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur. e) Se iniciará, en breve, los trabajos exploratorios con miras a iniciar negociaciones para futuros Tratados de Libre Comercio (TLCs) entre el Perú con las economías de Hong Kong e Indonesia. f) Se logró la Suscripción del Arreglo Global de comercio y Género (GTAGA), para aumentar la participación de las mujeres en el comercio internacional. g) Se concluyeron las negociaciones del Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el cual contribuirá al uso sostenible de los recursos marinos y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible h) Se adoptó la Decisión Ministerial sobre la exención de determinadas prescripciones sobre propiedad intelectual relativas al uso de licencias obligatorias para producir vacunas contra el covid-19. i) Se comprometieron recursos no reembolsables por 10 millones de soles para cofinanciar los proyectos de 70 empresas ganadoras del concurso 2021 del Programa de Apoyo a la Internacionalización (PAI). j) Para fortalecer la gestión logística y comercial, tanto con compradores internacionales como con proveedores de servicios logísticos, se desarrolló el programa Gestor Logístico, beneficiándose a 1,700 productores de 12 organizaciones de las cadenas de la palta y del café de las regiones de la Libertad, Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Junín y San Martín. k) Se modificó la norma de creación de la Comisión Multisectorial para la Facilitación del Comercio Exterior (Comufal), a fin de incorporar a Promperú y a representantes del sector privado (operadores de comercio exterior y propietarios de las cargas). l) Las Zonas Económicas Especiales del Perú, cuentan con 167 empresas que desarrollan actividades industriales y de servicios. Las exportaciones de las ZEE entre agosto 2021 y junio 2022 superaron los US$ 88 millones, y en el mismo periodo, las importaciones al territorio nacional sumaron 190 millones de dólares. m) Se brindó apoyo en la Promoción del Régimen de Zonas Económicas Especiales (ZEE) a través de 19 eventos a nivel nacional e internacional, y 04 capacitaciones que permitieron llegar a 91 empresarios y funcionarios públicos. n) 150 Mipymes exportadoras y con potencial exportador de las regiones de Piura, San Martin y Junín reciben servicios en el marco de los pilotos de la Ruta Productiva Exportadora. o) 13 nuevos exportadores autorizados se sumaron a los 37 existentes, logrando emitir 16,145 declaraciones de origen con un ahorro de 685,839.60 soles. p) Gracias a la defensa jurídica del Mincetur, la Secretaría General de la CAN, confirmó el fallo a favor del Perú (Resolución 2277), contra las medidas restrictivas impuestas por Bolivia, lo cual permitirá el reingreso de nuestras agro exportaciones de productos perecibles como las papas, tomates, cebollas, zanahorias, paltas, limones, uvas y chirimoyas. 