Comercio exterior peruano logra generar US$ 48,180 millones de enero a mayo del 2022

Señaló que solo en mayo, el comercio exterior generó 9,191 millones de dólares. Según datos del Mincetur, esta cifra refleja un incremento de 5.5 % respecto al mismo mes en el 2021. El crecimiento en comercio exterior durante mayo es la suma de 4,813 millones de dólares generados en exportaciones, entre exportaciones tradicionales y no tradicionales, y 4,378 millones de dólares alcanzados en importaciones. Por otro lado, de enero a mayo del 2022, las exportaciones peruanas sumaron 26,446 millones de dólares (17.7 % en comparación al mismo lapso en el 2021) y las importaciones alcanzaron la cifra de 21,734 de dólares (17.5 %). Exportaciones Según datos publicados por la Dirección General de Investigación y Estudios sobre Comercio Exterior, las exportaciones peruanas de bienes han acumulado 21 meses de continuo crecimiento, en gran parte por los mayores precios internacionales de materias primas y el aumento de la oferta exportable de sectores como el agropecuario. «Esperamos que las exportaciones peruanas alcancen un nuevo máximo histórico durante este 2022, sobre todo ahora que se sumará la producción del proyecto cuprífero de Quellaveco, en el sur del país», indicó el ministro Roberto Sánchez. El sector minero es uno de los que más ha crecido en exportaciones de bienes. Representa el 60 % del total de exportaciones del país. De enero a mayo del 2022 ha generado 15,045 millones de dólares, es decir, 4.8 % más lo que alcanzado en el mismo periodo, pero en el 2021 (14,354 millones de dólares). Otro sector de buen crecimiento ha sido el textil-confecciones. De enero a mayo del presente año, registró un crecimiento de 36.6 % respecto al 2021, generando un total de 762 millones de dólares. «En los últimos 12 meses la exportación peruana de textiles y confecciones ha logrado la suma de 1,770 millones de dólares. Estados Unidos, que concentra el 52 % de los envíos del sector, lo que convierte al Perú en su más importante proveedor sudamericano», añadió el ministro Sánchez. Por otro lado es preciso resaltar el crecimiento del sector agroexportador, que en el mismo periodo de tiempo (enero-mayo del 2022) alcanzó la suma de 3,054 millones de dólares, es decir, un 13.8 % más de lo logrado en el 2021 (2,654 millones de dólares). En este sector destaca el incremento en la exportación de uva (18.8 %) y arándanos (113.5 %). Cada destacar que, en los últimos 12 meses, el sector agroexportador ha generado 9,400 millones de dólares, y, al igual que el sector textil-confecciones, tiene como principal destino a Estados Unidos. Importaciones De enero a mayo del 2022, las importaciones crecieron un 17.5 % respecto al 2021. El reporte del Mincetur indica que este incremento se explica principalmente por los mayores precios de commodities como el petróleo y el trigo. La importación de combustibles en ese periodo de tiempo, por ejemplo, significó un movimiento económico de 11,824 millones de dólares. La cifra representa un crecimiento de 36.8 % respecto al 2021. Otro sector de gran crecimiento en importación es el textil. La producción para atender la mayor demanda externa incrementó la importación de materias primas como hilados (114.6 %) y fibra de algodón (66 %). En total, el rubro textil produjo un movimiento económico de 636 millones de dólares en importaciones. Socios comerciales China continúa siendo nuestro principal socio comercial en el mundo. Durante los primeros cinco meses del 2022, el comercio exterior entre ambos países creció en 4.7 %. Sin embargo, la evolución en el comercio internacional con Estados Unidos –nuestro segundo socio comercial más importante– fue mucho mayor: se incrementó en 45.4 % respecto al mismo periodo en el 2021, generando un movimiento económico de 8,469 millones de dólares. Cabe resaltar que el comercio en Perú y los países del Mercosur también se incrementó en 34.5 %, principalmente con Argentina (464 %), nuestro primer proveedor de bienes agropecuarios. Más en Andina: ?? Implementarán aplicativo de identidad digital del productor agrario https://t.co/BF1WbYB8Gw pic.twitter.com/TS7Y9bhX8y

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 16, 2022 (FIN) NDP/CNA GRM Publicado: 16/7/2022

